Gewinner freuen sich über Buch und DVD

Bad Münster am Stein-Ebernburg. Preisverleihung der Schaufelrad-Foto-Aktion von Greenpeace Bad Kreuznach im Kammermusiksaal.

Am Montag, 11. Februar, fand anlässlicher der Greenpeace Filmvorführung "Tomorrow" im Kammermusiksaal in Bad Münster am Stein, die Preisverleihung der im November und Dezember 2018 stattgefundenen Protest-Foto-Aktionen statt. Damals demonstrierten ...