Wartungsarbeiten an der Festhalle konnten dank des Engagements von Fritz Kohlmann durchgeführt werden.

Jahrzehnte lang konnte man in den großen Fenstern an der Ostseite der Festhalle in Monzingen die Dichtungsgummis hängen sehen. Kalte Luft blies so direkt in die Halle und sorgte für ...