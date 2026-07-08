Die letzten beiden Wimbledon-Halbfinalistinnen bei den Frauen stehen fest. Die Ukrainerin Marta Kostjuk hat die Chance, es besser zu machen als in Paris.

London (dpa) – Die ukrainische Tennisspielerin Marta Kostjuk spielt wie bei den French Open auch in Wimbledon um den Finaleinzug. Die 24-Jährige setzte sich im Viertelfinale klar mit 6:3, 6:2 gegen die Italienerin Jasmine Paolini (30) durch und zog damit ins Halbfinale des Londoner Rasenturniers ein. In nur 69 Minuten entschied Kostjuk das Duell mit der Wimbledon-Finalistin von 2024 für sich.

Bei den French Open in Paris hatte Kostjuk im Halbfinale gegen die spätere Turniersiegerin Mirra Andrejewa das Endspiel verpasst.

In Wimbledon bekommt es die Ukrainerin jetzt am Donnerstag mit der Tschechin Linda Noskova zu tun. Die 21 Jahre alte Berlin-Siegerin kam mit einem 6:3, 7:5-Erfolg gegen die Belgierin Elise Mertens (30) weiter und steht erstmals in der Vorschlussrunde eines der vier wichtigsten Tennis-Turniere.

Im anderen Halbfinale stehen sich US-Star Coco Gauff und die Tschechin Karolina Muchova gegenüber.