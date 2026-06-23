Erstmals Runde eins auf Mallorca überstanden, dann das Aus: Struff verliert bei mehr als 30 Grad gegen den Portugiesen Borges. Auch Hanfmann ist gegen seinen Gegner chancenlos.

Santa Ponça (dpa) - Die deutschen Tennis-Profis Jan-Lennard Struff und Yannik Hanfmann sind beim ATP-Rasenturnier auf Mallorca in der zweiten Runde ausgeschieden und haben damit das Viertelfinale verpasst. Struff verlor bei seiner Wimbledon-Generalprobe gegen den Weltranglisten-53. Nuno Borges aus Portugal mit 4:6, 5:7. Hanfmann scheiterte mit 5:7, 3:6 am topgesetzten Luciano Darderi aus Italien.

In Santa Ponça gehörte der 36-jährige Struff dank einer Wildcard zum ersten Mal seit 2022 wieder zum Teilnehmerfeld. Zuvor hatte er die erste Runde dort noch nie überstanden. Gegen Borges tat er sich bei Temperaturen jenseits der 30 Grad schwer und verpasste nach 1:21 Stunden den Einzug ins Viertelfinale.

Der 34 Jahre alte Hanfmann musste im ersten Satz beim Stand von 5:6 ein Break hinnehmen und verlor den Satz mit 5:7. Auch im zweiten Durchgang gelang Darderi beim Stand von 4:3 das entscheidende Break gegen den Deutschen. Nach 1:54 Studen verwandelte der Italiener den Matchball mit einem Ass zum Sieg.