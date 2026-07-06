Der britische Tennisprofi Arthur Fery nimmt mit einer Wildcard an der diesjährigen Wimbledon-Auflage teil - und erfüllt sich einen Traum.

London (dpa) – Fünf Minuten von Wimbledon entfernt ist der britische Tennisprofi Arthur Fery aufgewachsen – nun lässt er als Wildcard-Teilnehmer mit dem Viertelfinaleinzug die Briten träumen. Der 23-Jährige rang den Bulgaren Grigor Dimitrow (35) in einem packenden Fünf-Satz-Match mit 7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6 (10:7) nieder und verzückte beim Rasenklassiker in London das Publikum auf dem Centre Court.

«Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Unterstützung war phänomenal», sagte der einzige verbliebene Brite im Einzel, nachdem er mit Sprechchören gefeiert wurde. «Ich bin fünf Minuten von hier aufgewachsen», sagte der Außenseiter. «Nun hier zu spielen, die Unterstützung zu fühlen und zu gewinnen, ist unglaublich. Es ist ein Traum.»

Im ersten Achtelfinale zwischen zwei Wildcard-Teilnehmern bei einem Grand-Slam-Turnier drehte Fery einen 1:2-Satzrückstand und feierte nach 3:55 Stunden seinen Erfolg. In der nächsten Runde muss er gegen den italienischen French-Open-Finalisten Flavio Cobolli ran.

Fery schrieb ein kleines Stück Tennis-Geschichte, weil er als erster britischer Wildcard-Profi im Viertelfinale eines der vier wichtigsten Tennis-Turniere steht. In der vergangenen Woche hatte Prinzessin Kate bei ihrem Wimbledon-Besuch Fery in einem seiner Matches zugeschaut.

Emotionale Wimbledon-Rückkehr für Dimitrow

Auch Dimitrow wurde mit Applaus verabschiedet. Der bulgarische Routinier hatte ebenfalls eine Wildcard erhalten, nahm also auch ohne die notwendige sportliche Qualifikation teil. Der frühere Top-Fünf-Spieler hatte im vergangenen Jahr mit 2:0-Sätzen gegen Sinner im Achtelfinale kurz vor einer Sensation gestanden, dann wegen einer Brustmuskelverletzung aber aufgeben müssen.