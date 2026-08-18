Serena Williams gab im Sommer ihr Tennis-Comeback. Doch der ersehnte Auftritt mit ihrer Schwester Venus fiel wegen einer Verletzung zunächst aus. Nun hat es geklappt - und das Match verlief spannend.

Cincinnati (dpa) – Serena und Venus Williams haben bei ihrem Comeback als Tennis-Duo nur knapp einen spektakulären Sieg nach großem Rückstand verpasst. Gegen Marta Kostyuk und Peyton Stearns verloren die beiden Schwestern beim Turnier in Cincinnati den ersten Satz deutlich mit 2:6, erzwangen mit einem 6:1 im zweiten Satz aber den Match-Tiebreak – der dann mit 8:10 verloren ging. Ein Doppelfehler von Venus Williams beim Stand von 8:9 besiegelte die Niederlage im ersten Doppel der Stars seit den US Open vor vier Jahren.

Nachdem die 44 Jahre alte US-Amerikanerin in Wimbledon den gemeinsamen Auftritt wegen einer Knieverletzung hatte absagen müssen, klappte es beim Masters in Cincinnati mit dem Comeback für das erfolgreichste Schwestern-Paar der Tennis-Geschichte. Der Veranstalter hatte beiden eine Wildcard gegeben für die Teilnahme im Doppel.

Zusammen haben die Williams-Schwestern 14 Grand Slams gewonnen und 22 Titel geholt, dazu kommen drei Olympiasiege im Doppel. Serena Williams hat 23 Grand-Slam-Wettbewerbe gewonnen, Venus Williams kommt auf sieben Einzel-Titel bei den größten Turnieren.

Gegen die US-Amerikanerin Stearns und die Ukrainerin Kostyuk lagen die beiden im entscheidenden Match-Tiebreak 0:6 hinten, ehe zwei Doppel-Fehler Kostyuks dabei halfen, auf 7:8 heranzukommen. Gedreht bekamen die Schwestern das Duell aber nicht mehr.