Dieses Duo wird bei den US Open in New York für Aufsehen sorgen. Serena und Venus Williams nehmen eine Wildcard für das Doppel an.

New York (dpa) – Nach dem ausgefallenen Grand-Slam-Comeback des Tennis-Duos Serena und Venus Williams in Wimbledon soll es bei den US Open nun klappen. Serena Williams (44) hat zusammen mit ihrer älteren Schwester (46) für das am Sonntag beginnende Tennis-Spektakel in New York eine Wildcard für die Doppel-Konkurrenz erhalten. Das teilten die Veranstalter des letzten von vier Grand-Slam-Turnieren des Jahres mit.

«Das Spiel ändert sich. Diese Bindung niemals», hatte Superstar Serena Williams kürzlich mit einem Bild von sich und ihrer Schwester in den sozialen Medien veröffentlicht. Zusammen haben die Williams-Schwestern 14 Grand Slams gewonnen, dazu kommen drei Olympiasiege im Doppel.

Bei den US Open triumphierten die US-Schwestern 1999 und 2009. Ihren letzten gemeinsamen Auftritt in New York hatten die beiden vor vier Jahren – bevor sich Serena Williams vom Tennis zurückzog.

Mixed-Auftritt von Serena Williams schon vorbei

In Wimbledon feierte sie in diesem Sommer eine spektakuläre Grand-Slam-Rückkehr im Einzel, verlor aber in der ersten Runde. In New York soll Serena Williams anders als ihre Schwester Medienberichten zufolge nicht im Einzel antreten.

Schon vorbei ist für sie der reformierte und auf zwei Tage verkürzte Mixed-Wettbewerb der US Open. Die ehemalige Weltranglisten-Erste und Mutter zweier Töchter schied an der Seite des spanischen Topstars Carlos Alcaraz nach einem Auftaktsieg im Viertelfinale aus.

Schon in Wimbledon hatten die Williams-Schwestern einen Auftritt im Doppel geplant. Doch beim Londoner Rasenklassiker hatte Serena Williams das Match abgesagt, weil sie sich im Einzel eine Knieverletzung zugezogen hatte. In der US-Open-Vorbereitung traten die beiden Amerikanerinnen in Cincinnati an, verloren aber knapp zum Auftakt.