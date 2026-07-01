Nach dem verlorenen Einzel-Comeback von Serena Williams sind Tennis-Fans auf ihren ersten Wimbledon-Auftritt im Doppel gespannt. Doch kann die US-Amerikanerin antreten?

London (dpa) - Tennis-Superstar Serena Williams hat sich bei ihrem aufsehenerregenden Comeback in Wimbledon am Knie verletzt, hofft aber auf einen Start in der Doppel-Konkurrenz mit ihrer Schwester Venus Williams. Die 44 Jahre alte US-Amerikanerin verlor ihr erstes Einzel seit knapp vier Jahren am Dienstagabend 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 gegen die junge Australierin Maya Joint, hatte dabei aber keine Verletzungspause genommen.

Die Blessur habe sich die einstige Weltranglisten-Erste Ende des ersten Satzes zugezogen. Sie sei deswegen von ihren Medienverpflichtungen befreit, sagte ihre Agentin Jill Smoller laut AP. Sie habe die Anlage ohne Hilfe verlassen können und tue alles, um für das Doppel im Laufe der Woche bereit zu sein. Die übliche Pressekonferenz mit Williams nach ihrem Match war abgesagt worden.

Die erste Runde der Frauen-Doppelkonkurrenz wird am Donnerstag und Freitag gespielt. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Williams hatte für das Einzel ebenso wie für das Doppel eine Wildcard erhalten, musste sich also sportlich nicht qualifizieren. Ihre Rückkehr nach ihrem Abschied bei den US Open 2022 versetzte die Tennis-Szene in Aufruhr, eine Absage für das Doppel wäre für Wimbledon eine große Enttäuschung.