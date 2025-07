Auch reichlich Prominenz auf der Tribüne verfolgt das Wimbledon-Finale von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner. Wie am Samstag sitzt Prinzessin Kate in der Royal Box - und wird von der Familie begleitet.

London (dpa) – Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) sind beim Herren-Finale in Wimbledon herzlich empfangen worden. Der Prince und die Princess of Wales nahmen kurz vor Beginn der Partie von Carlos Alcaraz und Jannik Sinner in der ersten Reihe der Royal Box am Centre Court Platz. An ihrer Mitte saßen Sohn Prinz George (11) und Tochter Prinzessin Charlotte (10). Die Zuschauer erhoben sich und applaudierten im Stehen.

Kate spendet Trost für Final-Verliererin

Neben dem Thronfolgerpaar saß reichlich weitere Prominenz auf der Ehrentribüne: Unter anderem verfolgten der spanische König Felipe VI., die Starschauspielerinnen Nicole Kidman und Keira Knightley sowie frühere Sieger wie Andre Agassi und Stefan Edberg das Finale.

Kate ist Schirmherrin des Tennis-Klassikers auf Rasen im Südwesten Londons und wird die Trophäe an den Sieger überreichen. Schon am Samstag hatte sie die Polin Iga Swiatek für das 6:0, 6:0 im Damen-Endspiel gegen Amanda Anisimova geehrt und die unterlegene Amerikanerin getröstet.

Im Vorjahr hatte Kate das Grand-Slam-Turnier trotz ihrer damals andauernden Krebsbehandlung am Finalsonntag besucht. Es war ihr zweiter offizieller Auftritt, nachdem sie im März 2024 öffentlich gemacht hatte, eine Chemotherapie zu bekommen. Diese ist inzwischen beendet. Details zur Diagnose gab der Palast nicht bekannt. Vor mehr als einem Jahr hatte Kate öffentlich gemacht, dass nach einer Operation im Bauchraum Krebs festgestellt worden war.