8.) wiederum zu Farbschmierereien an drei dort abgestellten Personenzügen. Die verunstaltete Gesamtfläche beträgt knapp 100 qm.
Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 5.500 Euro.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.
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- Pressesprecher -
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Wiederum Züge im Bahnbetriebswerk besprüht
8.) wiederum zu Farbschmierereien an drei dort abgestellten Personenzügen. Die verunstaltete Gesamtfläche beträgt knapp 100 qm.