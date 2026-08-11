Trier
Wiederum Züge im Bahnbetriebswerk besprüht
Symbolbild

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dpa

Im Bahnbetriebswerk Trier kam es in der Nacht zu Montag (10.

8.) wiederum zu Farbschmierereien an drei dort abgestellten Personenzügen. Die verunstaltete Gesamtfläche beträgt knapp 100 qm.

Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehr als 5.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Trier unter der Rufnummer 0651 43678-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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