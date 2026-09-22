Das Tennis-Jahr 2026 läuft für Eva Lys überhaupt nicht. Beim Turnier in Südkorea ist für die 24-Jährige schon nach dem ersten Spiel Schluss.

Seoul (dpa) – Die Negativserie von Tennisspielerin Eva Lys geht weiter. Die 24-Jährige verlor beim WTA-Hartplatzturnier in Seoul klar mit 1:6, 2:6 gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse und schied damit bereits in der ersten Runde aus. Nach 1:09 Stunden war die Partie für Lys beendet.

Für Lys war es im 26. Spiel des Jahres die 18. Niederlage. Bei keinem Turnier auf der WTA-Tour kam sie über das Achtelfinale hinaus. Sie war zu Jahresbeginn noch in den Top 40 der Weltrangliste gewesen und ist inzwischen auf Rang 100 abgerutscht. Beste deutsche Spielerin im Klassement ist derzeit Tamara Korpatsch auf Position 51.