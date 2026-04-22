Eva Lys kommt nach ihrer Verletzung noch nicht in Schwung. In Madrid ist wieder in der ersten Runde Schluss.

Madrid (dpa) – Tennisspielerin Eva Lys ist nach ihrer Knieverletzung weiter auf der Suche nach ihrer Form. Auch beim WTA-1000-Event in Madrid schied die 24 Jahre alte Hamburgerin früh aus. Gegen die Chinesin Zhang Shuai musste sich Lys in der ersten Runde mit 4:6, 3:6 geschlagen geben.

Lys hatte sich zu Beginn des Jahres ein Australien einen Sehnenriss im Knie zugezogen und nach ihrem Erstrunden-Aus bei den Australian Open in Melbourne mehrere Wochen pausieren müssen.

Nach zwei Erstrunden-Niederlagen in Miami und Charleston hatte die aktuelle Nummer 72 der Welt beim Turnier in Stuttgart gegen die Spanierin Paula Badosa ihren ersten Sieg gefeiert. Danach war sie gegen die Ukrainerin Jelina Switolina beim 1:6, 0:6 aber völlig ohne Chance.

Nur noch Siegemund dabei

Damit ist bei der top besetzten Sandplatz-Veranstaltung in der spanischen Hauptstadt Laura Siegemund die letzte verbliebene deutsche Spielerin. Die 38-Jährige hatte sich in ihrer ersten Runde gegen Irina-Camelia Begu aus Rumänien 6:4, 6:0 durchgesetzt. Tatjana Maria war dagegen zum Auftakt gegen Laura Samson aus Tschechien in zwei Sätzen ausgeschieden.