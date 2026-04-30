Wer Wert auf Tomaten im Ketchup legt, sollte vor allem beim Gewürzketchup genauer die Zutatenliste studieren. Warum oft mehr Zucker und weniger Tomate drinsteckt, erklären Verbraucherschützer.

Düsseldorf (dpa/tmn) – Ob zu Pommes, Pasta, beim Grillen und Co. – Ketchup aus Tube oder Flasche ist dabei für viele unverzichtbar. Aber wussten Sie, dass in der fruchtig-süßen Soße nicht nur viel Zucker steckt, sondern je nach Ketchup-Sorte auch kaum Tomate.

Die Verbraucherzentrale NRW klärt auf: Laut Deutschem Lebensmittelbuch wird nur für Produkte, die als «Tomatenketchup» bezeichnet werden, eine Mindestmenge von sechs Prozent Tomatentrockenmasse definiert. «Für Gewürzketchup wird hingegen keine Mindestmenge an Tomaten festgelegt, da nicht alle Produkte in den Leitsätzen für Lebensmittel abgebildet werden», so die Verbraucherschützer.

Das hat Folgen: So sei in der Regel im Gewürzketchup deutlich weniger der wertvollen Tomaten vorhanden, stattdessen etwa mehr Zucker oder Süßungsmittel. Wer möglichst wenig Industriezucker und Zusatzstoffe zu sich nehmen will, sollte daher bei Gewürzketchup genau die Zutatenliste lesen, rät Antonia Brandstädter, Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale.