Das IOC erlaubt Russlands Athleten wieder Starts mit Flagge und Hymne. Viele Wintersportverbände bleiben zurückhaltender - und einige Gastgeberländer ziehen harte Grenzen.

Berlin (dpa) – Inmitten der heiklen Debatte um Russlands Teilnahme an der kommenden Eishockey-WM stellt sich auch dem Rest des Wintersports wieder die Frage nach dem Umgang mit den Sportlern des Landes. Das Internationale Olympische Komitee hat die Suspendierung Russlands und die Beschränkungen für seine Athleten aufgehoben. Wie zuletzt bei den Winter-Paralympics in Mailand und Cortina d'Ampezzo im März dürften russische Sportler bei internationalen Wettbewerben nach dem Willen des IOC wieder mit eigener Hymne, Flagge und nationalen Symbolen starten.

Wie gehen die Weltverbände mit russischen Sportlern um?

Die meisten Dachverbände gehen nicht so weit wie das IOC. Im nordischen und alpinen Skisport dürfen Russinnen und Russen zwar wieder starten, aber nur als neutrale Einzelstarter und nicht als Team. So ist es auch im Rodeln, wo keine Doppelsitzer zugelassen sind, beim Skeleton sowie beim Bob, wo nur Monobobs erlaubt sind.

Im Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack ist das seit 2022 bestehende Teilnahmeverbot für russische Sportler aufgehoben. Einzelathleten und Teams dürfen aber nur unter neutraler Flagge dabei sein, wenn sie nicht den Angriffskrieg gegen die Ukraine unterstützt haben. Russlands Eiskunstlauf-Star Kamila Walijewa wurde der neutrale Status entzogen.

Beim Biathlon gilt weiter der strikte Ausschluss für Russen und Belarussen. Dagegen sind beim Skibergsteigen im Nachwuchs alle Restriktionen aufgehoben, im Erwachsenenbereich bleiben den Russen nationale Symbole versagt.

Wie reagieren die Gastgeberländer?

Finnland, Norwegen, Schweden und Polen verweigern russischen Sportlern die Visa. Estlands Regierung untersagt Russen die Teilnahme an Sport-Wettkämpfen in dem Land. In Lettland dürfen keine Veranstaltungen organisiert werden, an denen Russen teilnehmen. Tschechien erteilt Russen schon länger keine Visa mehr, kann aber nach eigenen Angaben ihre Einreise über einen anderen EU-Staat nicht verhindern.

Andere Wintersport-Nationen wie der nächste Olympia-Gastgeber Frankreich, Italien und Österreich hielten sich mit harten Restriktionen zurück. Der Vorschlag der EU-Kommission für das nächste Sanktionspaket gegen Russland sieht allerdings vor, dass russische Teams und Athleten bei Wettbewerben in der EU nicht mehr unter russischer Flagge starten dürfen.

Welche Wettbewerbe sind betroffen?

Im schwedischen Falun steigt im Februar und März die nordische Ski-WM. In Tampere in Finnland ist für März die Eiskunstlauf-WM geplant. Hinzu kommen viele Weltcups, wie die Skispringen in Wisla und Zakopane in Polen, Alpin-Rennen im schwedischen Åre und im norwegischen Kvitfjell und Rodeln im lettischen Sigulda. Die Skilangläufer und Kombinierer sind reihenweise in Finnland, Schweden und Norwegen unterwegs. Bei den Eisschnellläufern wirft der Weltcup im norwegischen Stavanger Fragen nach der Teilnahme von Russen auf.

Was sagen Athletenvertreter?

«Athleten Deutschland» berichtet von sehr unterschiedlichen Sichtweisen in der Sportlergemeinde. Die Vereinigung sieht eine Rückkehr Russlands in den Wintersport kritisch, hält aber eine Teilnahme mit neutralem Status «unter klaren Bedingungen für vertretbar». Zudem mahnen die Athletenvertreter: «Wir halten es für notwendig, dass das IOC sich mit der Grundsatzfrage auseinandersetzt, wie mit Staaten umzugehen ist, die einen Angriffskrieg führen.»

Wie steht es um die Wettkämpfe in Deutschland?

Die Bundesregierung hat im Zuge der Debatte um die Eishockey-WM in Deutschland 2027 betont, nicht zum Mittel der Visa-Verweigerung greifen zu wollen. Zuletzt durften schon bei der WM der Rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt am Main russische Teilnehmerinnen unter neutraler Flagge dabei sein. Entsprechend den neuen EU-Sanktionen dürfte dies auch bei den Wintersport-Events von Oberstdorf bis Klingenthal und von Winterberg bis Schonach gelten.