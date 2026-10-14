Trier
Widerstand nach Platzverweis
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Dienstagabend gegen 22:30 Uhr nahm die Bundespolizei einen 22-jährigen Rumänen am Hauptbahnhof Trier in Gewahrsam.

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Der Mann fiel durch sein verbal aggressives Verhalten gegenüber anderen Reisenden auf. Im Rahmen der Kontrolle steigerte sich sein Verhalten auch gegenüber den Einsatzkräften, weshalb ihm ein Platzvereis für den Hauptbahnhof erteilt wurde. Diesem kam er auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nach, so dass die Maßnahme mittels Zwangs durchgesetzt wurde. Da er dabei erheblichen Widerstand leistete, erfolgte die Mitnahme zur Dienststelle. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von 2,48 Promille.

Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Überprüfung der Wegefähigkeit wurde er an seine Wohnanschrift entlassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Trier
Stefan Döhn
- Pressesprecher -
Telefon: 0651 - 43678-1009
Mobil: 0176 - 78103841
E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de
E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de


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