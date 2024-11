Rheinland-Pfalz Wichtig für die Wertschöpfung, aber Probleme beim Personal: Die Bedeutung des Tourismus für Rheinland-Pfalz Johannes Kirsch 16.10.2024, 09:03 Uhr

i Die Mosel ist eines der Top-Reiseziele in Rheinland-Pfalz - der Tourismus trägt nicht nur dort viel zur Wirtschaft bei. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Wandern, Wälder, Weingenuss. Das sind die wichtigsten Gründe, warum Menschen in Rheinland-Pfalz Urlaub machen. Doch der Stellenwert des Tourismusgewerbes für die Wirtschaft unterscheidet sich von Region zu Region mitunter stark. Zusätzlich warten einige Herausforderungen auf Gastronomie und Hotellerie.

Nachdem sich der Umsatz während des Corona-Lockdowns in vielen Betrieben der Tourismusbranche nahe am Existenzminimum bewegt hat, lässt sich inzwischen eine deutliche Stabilisierung des für Rheinland-Pfalz so wichtigen Wirtschaftssektors ausmachen. Die Zahl der Gäste und Übernachtungen hat laut Statistischem Landesamt nahezu wieder das Vor-Pandemie-Niveau erreicht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen