Ein Wettskandal erschüttert die NBA. Mehr als 30 Personen wurden festgenommen. Gegen einen Profi gibt es nun eine weitere Anschuldigung.

New York (dpa) – Im Wettskandal der NBA ist ein neuer Anklagepunkt gegen den Basketball-Profi Terry Rozier hinzugekommen. Ihm wird nun zusätzlich vorgeworfen, eine hohe fünfstellige Summe als Bestechungsgeld angenommen zu haben, um Menschen bei ihren Wetten zu helfen. Der 31-Jährige ließ durch seinen Anwalt mitteilen, er sei unschuldig.

Rozier war im Oktober ebenso festgenommen wie Ex-Profi Damon Jones, der vergangenen Monat auf schuldig plädiert hatte. Auch Marves Fairley war in diesem Zusammenhang festgenommen worden, der Influencer plädierte am Donnerstag in seinem Fall auf schuldig.

Rozier ist weiter auf Kaution auf freiem Fuß. Die drei Millionen Dollar sind durch sein Haus gesichert. Die Staatsanwaltschaft wirft dem langjährigen NBA-Profi vor, Freunden geholfen zu haben, Wetten auf seine Leistung in einem Spiel im März 2023 zu gewinnen, als er für die Charlotte Hornets spielte. Hinzugekommen ist nun der Anklagepunkt, dass er dafür ursprünglich 100 000 US-Dollar erhalten sollte. Weil er aber mehr Rebounds holte, als geplant, soll er sich auf einen Rabatt und eine Zahlung in Höhe von 70 000 US-Dollar eingelassen haben.

Mehr als 30 Festnahmen durch Wettskandal

Im Oktober hatten die Festnahmen wegen des Vorwurfs des Betrugs bei Sportwetten sowie Pokerspielen und mutmaßlicher Mafia-Verbindungen für großes Aufsehen gesorgt. Neben Rozier wurden mehr als 30 Personen festgenommen, unter anderem auch NBA-Coach Chauncey Billups. Auch Billups weist die Vorwürfe zurück. Beide wurden während der Dauer ihrer Gerichtsverfahren von ihren Teams in unbezahlte Abwesenheit geschickt.