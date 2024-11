Handball-Oberliga: Kastellaun II gegen Welling - Hunsrück gegen Turnerschaft Bendorf Wetstein: Jetzt müssen Punkte her 01.11.2024, 16:23 Uhr

Simmern. Nach der Herbstpause in der Handball-Oberliga geht es mit Heimspielen für Tabellenführer HSG Hunsrück (12:0 Punkte) und den Vorletzten Kastellaun/Simmern II (1:11 Zähler) weiter.

HSG Hunsrück – Turnerschaft Bendorf (Sa., 19.30 Uhr, in Kleinich). Alles andere als ein Heimsieg wäre überraschend: Die Hunsrücker führen die Tabelle nach sechs Spieltagen mit der Optimalausbeute von sechs Siegen an. Bendorf hat dagegen erst einen Sieg auf dem Konto, errungen am zweiten Spieltag mit 35:34 bei Kastellaun/Simmern II.

