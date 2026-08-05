Nach einem medaillenlosen Tag haben die deutschen Wasserspringer wieder zugeschlagen. Moritz Wesemann holt seinen zweiten Titel, Pauline Pfeif ihre dritte Silbermedaille.

Paris (dpa) - Moritz Wesemann hat seine zweite Europameisterschafts-Goldmedaille aus dem Sprungbecken des Centre Aquatique Olympique von Paris gefischt. Nachdem Pauline Pfeif und Ole Rösler die Silbermedaille im Mixed-Synchronspringen vom Turm gewonnen hatten, zog Wesemann im Einzel vom 3-Meter-Brett alle Register und sicherte sich mit dem letzten Sprung des Wettkampfes den Titel. Mit sagenhaften 506,80 Punkten verwies er Jules Bouyer mit 22,20 Zählern Vorsprung auf Rang zwei. Dritter wurde der Brite Jordan Holden, der bis zum letzten Durchgang noch in Führung lag, dann aber entscheidend patzte. Wesemann hatte sich zuvor den Titel vom 1-Meter-Brett geholt.

Der erst 18 Jahre alte Rösler und die sechs Jahre ältere Pfeif mussten sich im Wettkampf mit nur sechs Paaren dem siegreichen ukrainischen Duo Oleksij Sereda und Xenia Bailo geschlagen geben. Bronze ging an Jorge Rodriguez Ledesma und Ana Carvajal San Miguel aus Spanien.

Hochklassiger Brett-Wettbewerb

Vom 3-Meter-Brett gab es einen der spannendsten und hochklassigen Wettkämpfe dieser Titelkämpfe. Was vor allem Houlden und Wesemann anboten, war Weltklasse und veranlasste die Preisrichter zu immer höheren Noten. Der Hallenser Wesemann hatte seinen schwächsten Versuch gleich im ersten Durchgang, nach dem er sich auf Rang elf von zwölf Springern wiederfand. Danach aber wurde der Beste des Vorkampfes immer stärker und sicherer und profitierte vom schweren Patzer seines größten Konkurrenten. Lou Massenberg belegte Platz fünf.

«Über 500 Punkte, das ist eine geisteskranke Leistung. Ich freue mich für ihn, dass er hier mit zwei Titeln rausgeht», schwärmte Massenberg von seinem Teamkollegen.

Deutsche Springer nun mit sieben Medaillen

Das deutsche Team hat vor dem letzten Tag der Becken-Sprungwettbewerbe bereits sieben Medaillen auf seinem Konto. Dreimal gab es Gold. Für Pfeif war es das dritte Edelmetall im Centre Aquatique Olympique. Sie gewann zuvor Silber einzeln vom Turm sowie Silber im Synchronspringen mit Elena Wassen.

«Ich bin sehr stolz, weil wir diesen Mixed-Wettkampf kaum trainieren konnten. Ich bin derjenige, der sich anpassen muss», sagte Rösler. Pfeif zog eine erfreuliche Bilanz. «Es war eine glückliche Europameisterschaft. Ich fahre mit drei Silbermedaillen zurück. So eine gute Erinnerung wie jetzt hatte ich bei Olympia leider nicht.»