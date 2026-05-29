Die Veranstalter der French Open machen mit Sponsorenvertragen viel Geld - nehmen sie dabei ein erhöhtes Verletzungsrisiko für die Tennisprofis in Kauf? Diese Frage drängt sich nach einem Vorfall auf.

Paris (dpa) – Ein Stolperer an einem Werbeaufsteller hat zum Aus des Tennis-Doppels von Tatjana Maria und Zeynep Sönmez geführt – und die Gefahrendebatte bei den French Open angeheizt. «DIESE DINGE MÜSSEN WEG. Hatte gestern Nacht Glück, aber nächstes Mal vielleicht nicht mehr...», schrieb die britische Tennisspielerin Katie Boulter, die in Paris mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte, bei X.

Die Türkin Sönmez war bei einem langen Ball bis weit hinter die Grundlinie gelaufen, die Augen größtenteils auf den Ball gerichtet. Dann blieb die 24-Jährige mit dem linken Fuß an dem grünen Aufsteller auf Schienbeinhöhe, der den Namenszug einer Modemarke trägt, hängen. Auch mit dem rechten Fuß stolperte sie über den Gegenstand und fiel zunächst gegen die Abgrenzungsplane und dann auf die Knie.

Die deutsche Spielerin Maria eilte zu Hilfe, tröstete ihre Doppel-Partnerin und half ihr auf. Das Duo gab beim Stand von 0:2 im ersten Satz gegen die Ukrainerinnen Anhelina Kalinina und Dayana Yastremska auf. Der Rückzug sei «aufgrund einer Knieverletzung» von Sönmez erfolgt, schrieb der Sender beIN Sports bei X.

Belgischer Spieler denkt über Schadensersatzforderung nach

Es ist nicht das erste Mal, dass bei den French Open in diesem Jahr eine Stolperfalle auf dem Platz der Grund für eine Aufgabe ist. Der Belgier Alexander Blockx musste sein Zweitrunden-Match gegen den Australier Alex de Minaur kurzfristig wegen einer Knöchelverletzung absagen, nachdem er auf der Trainingsanlage laut Team-Angaben über eine Abdeckung am hinteren Teil des Platzes gestolpert war.

Nach Angaben von Blockx-Trainer Ruben Bemelmans denke das Team über Schadenersatzforderungen nach. «In meinen Augen sollte das dort entweder gar nicht liegen oder es müsste eine andere Lösung geben», sagte Bemelmans dem Portal «The Athletic». Die Plätze seien ohnehin schon sehr schmal.