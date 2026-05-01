92 Prozent bei der ersten HU ohne Mängel: Der kleine Koreaner gibt bei der Kfz-Hauptuntersuchung eine gute Vorstellung. Wer ein zuverlässiges Stadtauto sucht, ist gut beraten - weitgehend zumindest

Berlin (dpa/tmn) – Der Picanto ist einer der kürzesten Fünftürer am Markt und wird mitunter als wendiger City-Flitzer bezeichnet. Der Wendekreis liegt bei nur 9,4 Metern. Er ist je nach Motorisierung auch quirlig. Bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) zeigt sich der Kleinwagen laut «Auto Bild TÜV-Report 2026» robust, überrascht aber mit frühem Ölverlust.

Modellhistorie: Der betrachtete dritte Picanto fuhr 2017 vor. Er zeigte sich gegenüber dem Vorgänger mit großem Touchscreen, autonomem Notbremsassistenten und schlüssellosem Zugangssystem nicht nur optisch deutlich modernisiert.



Eine erste Modellpflege folgte 2020, eine zweite 2024. Seitdem leuchten vorn schmale Voll-LED-Scheinwerfer und hinten hakenförmige LED-Rückleuchten. Neu sind auch die Digitalinstrumente im Cockpit.



Eine erste Modellpflege folgte 2020, eine zweite 2024. Seitdem leuchten vorn schmale Voll-LED-Scheinwerfer und hinten hakenförmige LED-Rückleuchten. Neu sind auch die Digitalinstrumente im Cockpit. Karosserie und Varianten: Eine Auswahl beim Aufbau hat man nicht: Der aktuelle Picanto wird nur noch als Fünf- und nicht mehr auch als Dreitürer gebaut. Dafür gibt es Abwandlungen: seit 2018 den sportlicher gezeichneten GT und den Picanto X-Line, der mit mehr Bodenfreiheit, Plastikplanken und angedeutetem Unterfahrschutz ausgestattet daherkommt. Auch automatisierte Getriebe stehen zur Wahl.



Abmessungen (laut ADAC): 3,60 m bis 3,67 m x 1,60 m bis 1,63 m x 1,49 m bis 1,50 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 255 l bis 1.010 l.



Stärken: Mit seinen bis zu 100 PS ist der kurze Fünftürer ganz schön flott unterwegs, dazu passt die direkte Lenkung. Laut Report zeigen sich die Achsaufhängungen bei der HU «fehlerfrei». Unauffällig bis zum dritten Check bleiben auch Federn und Dämpfer sowie Lenkung und Lenkgelenke.



In Sachen Licht geben immerhin die Blinker keinen wirklichen Grund zur Sorge, das trifft auch auf Bremsleitungen, -schläuche und -scheiben sowie die Abgasanlage zu. Unterm Strich kommen über 90 Prozent der Exemplare ohne Mängel durch die erste HU. Die Abgasuntersuchung (AU) stellt anders als beim Vorgänger keine Hürde dar.



In Sachen Licht geben immerhin die Blinker keinen wirklichen Grund zur Sorge, das trifft auch auf Bremsleitungen, -schläuche und -scheiben sowie die Abgasanlage zu. Unterm Strich kommen über 90 Prozent der Exemplare ohne Mängel durch die erste HU. Die Abgasuntersuchung (AU) stellt anders als beim Vorgänger keine Hürde dar. Schwächen: Gleich nach drei Jahren, wenn die erste HU ansteht, verzeichnet der Koreaner oftmals Ölverlust. Zur zweiten HU fährt der Picanto zu häufig mit verstelltem Abblendlicht vor, beim dritten TÜV steht die Funktion der Handbremse mit erhöhten Beanstandungsquoten in der Kritik. Zwei Rückrufe betrafen die Abgasrückführung sowie den Geschwindigkeitsassistenten.



Pannenverhalten: In der ADAC-Pannenstatistik schneidet der Picanto der jüngsten Generation von «mittelmäßig» bis «zuverlässig» ab. Als Pannenschwerpunkte führt der Club auf: die Starterbatterie bei Autos mit Erstzulassung 2018 und 2019 sowie die Zündkerzen, die bei Autos von 2017, 2019 sowie 2021 bis 2023 zu oft den Geist aufgeben.



Motoren: Benziner (Drei- und Vierzylinder mit Frontantrieb): 46 kW/63 PS bis 74 kW/100 PS. Anders als den Vorgänger wird der dritte Picanto nicht mehr mit LPG-Antrieb für den Betrieb mit Flüssiggas gebaut, der eine für Kleinwagen ungewöhnliche kombinierte Reichweite von fast 1.000 Kilometern ermöglicht.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern – drei Preisbeispiele:

Picanto 1.0 Attract (6/2018); 49 kW/ 67 PS (Dreizylinder); 88.000 Kilometer; 6.560 Euro.

Picanto 1.2 Dream Team ISG (6/2020); 62 kW/84 PS (Vierzylinder); 68.000 Kilometer; 10.205 Euro.

Picanto 1.0 TGDI X-Line (6/2021); 74 kW/101 PS (Dreizylinder); 57.000 Kilometer; 13.306 Euro.