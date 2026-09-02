Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen künftig wieder Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus an den Ski-Weltcups unter dem Dach der FIS teilnehmen.

Thun (dpa) – Der Ski-Weltverband (FIS) hat den Weg für die Weltcup-Rückkehr von Sportlerinnen und Sportlern aus Russland und Belarus ab der kommenden Saison freigemacht – dies allerdings an strikte Bedingungen geknüpft. Demnach müssen die Athletinnen, Athleten und Betreuer aus beiden Ländern eine individuelle Neutralitätserklärung unterzeichnen, deren Einhaltung von der FIS laufend überwacht wird. Bei Verstößen drohen Sanktionen.

Die vom FIS-Rat auf einer Sitzung in Thun (Schweiz) beschlossene Öffnung gilt zudem nur für Einzelwettbewerbe. Der Start von Nationalteams ist weiter ausgeschlossen. Ferner sind nationale Symbole wie Flaggen, Hymnen oder Uniformen verboten. Eine weitere Voraussetzung ist die Erfüllung der geltenden und relevanten Anti-Doping-Vorgaben, teilte die FIS mit.

Mit ganz wenigen Ausnahmen waren Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus seit 2022 wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine von allen Weltcups in den Wintersportarten unter dem Dach der FIS ausgeschlossen worden. Dazu gehören unter anderem Skispringen, Langlauf, Ski alpin und die Nordische Kombination.