Marcel Hirscher will es noch einmal versuchen im Weltcup. Er arbeitet auf ein zweites Comeback hin. Nun hat der Weltverband dafür eine wichtige Entscheidung gefällt.

München (dpa) – Der langjährige Weltcup-Dominator Marcel Hirscher darf auch in der neuen Saison mit einer Wildcard im alpinen Ski-Weltcup antreten. Wie das Council des Ski- und Snowboard-Weltverbands Fis bestätigte, kann der inzwischen 37-Jährige bei den Rennen mit Startnummer 31 antreten. Er muss damit nicht zunächst bei unterklassigen Rennen oder ganz weit hinten in der Weltcup-Startreihenfolge beginnen, um sich bessere Nummern zu verdienen.

Der für die Niederlande fahrende Österreicher will nach fast zweijähriger Verletzungspause nochmal im Weltcup starten. Der achtmalige Gesamtsieger im Weltcup hatte nach seinem Nationenwechsel schon 2024 ein Comeback gegeben, damals ebenfalls dank einer eigens für ihn eingeführten Wildcard. Dann aber riss er sich nach nur drei Rennen im Training das Kreuzband und verpasste sowohl jene Saison als auch den folgenden Olympia-Winter.

Auch Vonn bekäme Wildcard

Nun scheint Hirscher aber gewillt, es noch einmal zu versuchen. In dieser Woche veröffentlichte er bei Instagram Fotos vom Herbsttraining in Ushuaia in Argentinien. «Großartig, hier zu sein, zurück im Schnee und ein paar gute Trainingstage zu zeigen», schrieb er. Das erste Rennen der kommenden WM-Saison steigt traditionell auf dem Gletscher von Sölden am 25. Oktober.

Neben dem zweimaligen Olympiasieger und siebenmaligen Weltmeister hält die Fis auch für Lindsey Vonn eine Wildcard bereit. Die Amerikanerin (41) aber zeigte nach ihrem schlimmen Sturz bei den Winterspielen in Cortina d'Ampezzo und etlichen Operationen in Knie und Unterschenkel zuletzt keine Intentionen, es in dem hohen Sportlerinnenalter noch einmal im Weltcup zu versuchen.