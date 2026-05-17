Welling verpasst Überraschung und hofft dennoch weiter
Im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg verpassten die Handballerinnen des TV Welling die Überraschung. Trotz starker Leistung reichte es nicht, Dudenhofen triumphierte knapp. Ein Aufstieg ist dennoch möglich.
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Die Handballerinnen des TV Welling haben den Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Die Maifelderinnen verloren nach dem 27:34 bei der FSG Obertal/Hirstein nun auch zu Hause gegen den Pfalz/Rheinhessenmeister HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit 23:24 (11:11) und schließen die Dreier-Entscheidungsrunde als Letzter ab – Aufsteiger sind damit Dudenhofen und Obertal.