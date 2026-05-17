TVW unterliegt Dudenhofen Welling verpasst Überraschung und hofft dennoch weiter 17.05.2026, 13:13 Uhr

i Die Wellingerin Nadine Schmitt (am Ball) hat die Dudenhofer Abwehr ausgespielt; aber der TVW verlor das Heimspiel gegen die Pfälzerinnen mit 23:24 und verpasste damit den Regionalliga-Aufstieg über die Aufstiegsrunde. Nun setzt Welling seine Hoffnung auf die HSG Haßloch. HetPix Fotodesign. HetPix

Im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg verpassten die Handballerinnen des TV Welling die Überraschung. Trotz starker Leistung reichte es nicht, Dudenhofen triumphierte knapp. Ein Aufstieg ist dennoch möglich.

Die Handballerinnen des TV Welling haben den Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Die Maifelderinnen verloren nach dem 27:34 bei der FSG Obertal/Hirstein nun auch zu Hause gegen den Pfalz/Rheinhessenmeister HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit 23:24 (11:11) und schließen die Dreier-Entscheidungsrunde als Letzter ab – Aufsteiger sind damit Dudenhofen und Obertal.







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