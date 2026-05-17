TVW unterliegt Dudenhofen
Welling verpasst Überraschung und hofft dennoch weiter
Die Wellingerin Nadine Schmitt (am Ball) hat die Dudenhofer Abwehr ausgespielt; aber der TVW verlor das Heimspiel gegen die Pfäl
Die Wellingerin Nadine Schmitt (am Ball) hat die Dudenhofer Abwehr ausgespielt; aber der TVW verlor das Heimspiel gegen die Pfälzerinnen mit 23:24 und verpasste damit den Regionalliga-Aufstieg über die Aufstiegsrunde. Nun setzt Welling seine Hoffnung auf die HSG Haßloch.
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Im Kampf um den Regionalliga-Aufstieg verpassten die Handballerinnen des TV Welling die Überraschung. Trotz starker Leistung reichte es nicht, Dudenhofen triumphierte knapp. Ein Aufstieg ist dennoch möglich.

Lesezeit 2 Minuten
Die Handballerinnen des TV Welling haben den Aufstieg in die Regionalliga verpasst. Die Maifelderinnen verloren nach dem 27:34 bei der FSG Obertal/Hirstein nun auch zu Hause gegen den Pfalz/Rheinhessenmeister HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit 23:24 (11:11) und schließen die Dreier-Entscheidungsrunde als Letzter ab – Aufsteiger sind damit Dudenhofen und Obertal.

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