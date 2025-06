Beim Saisonstart in Dresden belegen die beiden deutschen Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye zweite Plätze. Die Weitspringerin muss eine harte Landung wegstecken.

Dresden (dpa) – Die Leichtathletik-Olympiasiegerinnen Malaika Mihambo und Yemisi Ogunleye sind mit zweiten Plätzen in die WM-Saison gestartet. Weitspringerin Mihambo musste sich beim internationalen Meeting Goldenes Oval in Dresden mit 6,66 Metern zufriedengeben. Das bedeutete im neuen Heinz-Steyer-Stadion den zweiten Platz hinter der Portugiesin Agate de Sousa, die in 6,73 Metern siegte.

Schmerzhafte Mihambo-Landung

Tokio-Olympiasiegerin Mihambo war vor 8.050 Zuschauern im ersten Versuch unglücklich gelandet, hatte sich dabei den Rücken gestaucht und musste kurz behandelt werden. «Es hat dann ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder ganz normal gefühlt habe. Zwischendurch hatte ich auch noch technische Probleme, aber ich hoffe, dass es nächste Woche besser läuft», sagte die Sportlerin von der LG Kurpfalz nach ihrem ersten Saison-Wettkampf.

Zufriedener war da Kugelstoß-Olympiasiegerin Ogunleye (Mannheim) mit ihrem Saisoneinstieg mit guten 19,67 Metern. Die 26-Jährige sah lange wie die Siegerin aus, wurde aber noch von der zweimaligen Weltmeisterin Chase Jackson aus den USA abgefangen, die im sechsten Versuch die Kugel auf 19,73 Meter wuchtete.

Ogunleye «super dankbar»

«Ich bin super dankbar für diese Weite. Zweiter Platz, so kann es weitergehen», sagte die Paris-Goldmedaillengewinnerin, die in der Vorbereitung krank war. «Besser geht es gar nicht als Einstieg.»

Ein guter Saisonauftakt gelang Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre (Düsseldorf Athletics). Der EM-Zweite von 2022 überquerte 5,73 Meter und musste sich nur dem Australier Chris Nilsen geschlagen geben, der alle fünf Höhen im ersten Versuch meisterte und am Ende souverän mit 5,92 m siegte.

Im Diskuswerfen der Frauen setzte sich die zweimalige Olympiasiegerin Valarie Allman aus den USA mit 67,84 m souverän durch. Als beste Deutsche belegte Shanice Craft (Halle) mit 64,07 Metern den vierten Platz.