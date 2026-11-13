Oslo (dpa) - Nach Finnland wollen auch Norwegen, Schweden und Estland Sportlerinnen und Sportlern aus Russland die Einreise zu internationalen Wettkämpfen verweigern. «Da Russland seinen brutalen Angriffskrieg fortsetzt, möchte die Regierung nicht, dass russische und belarussische Profisportler sowie deren Betreuer zur Teilnahme an internationalen Sportwettkämpfen nach Norwegen einreisen dürfen», sagte die norwegische Ministerin für Kultur und Gleichstellung, Lubna Jaffery.

Russlands Spitzensport sei eng mit den russischen Behörden und staatlichen Strukturen verknüpft. Daher könnte auch die Teilnahme von Athleten des Landes nicht losgelöst vom Krieg gegen die Ukraine betrachtet werden. Da jedoch das Internationale Olympische Komitee und mehrere Dachverbände zuletzt wieder den Weg für eine Rückkehr russischer Sportler freigemacht hatten, wolle Norwegens Regierung die Einreisebestimmungen weiter verschärfen, hieß es in einer Mitteilung.

Schwedens Sportminister Forssmed: «Das ist dringend»

Auch Schwedens Sportminister Jakob Forssmed kündigte an, die Einreise russischer Sportler verhindern zu wollen. «Das ist dringend, weil wir sehen, dass verschiedene Verbände russischen Athleten in weit größerem Umfang als bisher die Tür öffnen, obwohl sich in der Ukraine nichts verändert hat. Die EU und einzelne Staaten müssen dann entschlossener handeln, und darauf bereiten wir uns vor», wurde Forssmed von der schwedischen Zeitung «Expressen» zitiert.

Zuvor hatte schon Finnland angekündigt, russischen Athleten keine Visa zur Einreise zu erteilen. Auswirkungen haben die neuen Beschränkungen zunächst vor allem auf den Wintersport mit einer Reihe von Wettbewerben. In allen drei nordeuropäischen Ländern finden Weltcups statt. In Schweden steigt im Februar und März die Nordische Ski-WM. In Finnland findet wenige Wochen später die Eiskunstlauf-WM statt.

Zudem berichtete der öffentlich-rechtliche Rundfunk Estlands (ERR) über ein Schreiben des Kulturministeriums an den Internationalen Skiverband (FIS), in dem das Land russischen und belarussischen Athleten die Teilnahme an Wettkämpfen in dem baltischen Land während des andauernden Krieges der Russen in der Ukraine untersagt. Die Biathlon-Weltmeisterschaften werden im Februar in Estland ausgetragen.