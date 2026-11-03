Tennis
Weiter formstark: Struff zieht in Paris in nächste Runde ein
Jan-Lennard Struff
Jan-Lennard Struff spielt auch in Paris stark auf.
Georgios Kefalas. DPA

Tennisprofi Jan-Lennard Struff setzt beim Masters-1000-Event in Paris seine starke Serie fort und gewinnt gegen den Franzosen Arthur Gea. Alexander Zverev ist vor seiner Auftakthürde gewarnt.

Paris (dpa) – Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Paris seine starke Form bestätigt. Der 36-Jährige besiegte in seinem Erstrunden-Match den Franzosen Arthur Gea souverän mit 7:6 (7:3), 6:3. Zuletzt hatte Struff in Basel das Halbfinale und zuvor in Brüssel sogar das Finale erreicht. In der zweiten Runde des Masters-1000-Events trifft er nun auf den Argentinier Thiago Agustin Tirante.

Zuvor steigt der Weltranglistenerste Alexander Zverev am Mittwoch ins Turnier ein. Gegner des deutschen Tennisstars ist der Italiener Lorenzo Musetti, gegen den Zverev in fünf Partien drei Niederlagen einstecken musste.

© dpa-infocom, dpa:261103-930-939906/1

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