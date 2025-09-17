Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen zwar auf Hochtouren, es kann aber noch Tage dauern, bis die Züge wieder normal fahren können.

Niebüll/Westerland (dpa) – Eine Weichenstörung zwischen Niebüll und Westerland sorgt für Behinderungen im Bahnverkehr von und nach Sylt. Die Störung bei Lehnshallig bestehe seit dem frühen Morgen, sagte eine Bahnsprecherin. Zwischen 5.45 Uhr und 9.30 Uhr konnten demnach keine Züge fahren. Auch die Autozüge waren betroffen. Im Anschluss wurde der Zugverkehr den Angaben zufolge eingeschränkt wieder aufgenommen.

Einschränkungen dauern voraussichtlich noch länger an

Da auf dem Streckenabschnitt vorerst nur ein eingleisiger Zugbetrieb möglich ist, wird es nach Angaben der Deutschen Bahn voraussichtlich noch bis zum 20. September zu Einschränkungen kommen. Um den regulären Zugverkehr wieder aufnehmen zu können, sei eine umfangreiche Reparatur der Weiche notwendig. «Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben», teilte die Bahnsprecherin weiter mit.