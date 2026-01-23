Am Samstag soll es in Melbourne richtig heiß werden. Die Veranstalter reagieren auf die hohen Temperaturen.

Melbourne (dpa) – Wegen der zu erwartenden Hitze in Melbourne beginnen die Spiele bei den Australian Open an diesem Samstag eine Stunde früher. In den größeren Arenen finden die Partien bereits ab 10.30 Uhr Ortszeit statt, auf den Außenplätzen wird sogar schon ab 10.00 Uhr gespielt.

In Melbourne werden am Samstag bis zu 40 Grad erwartet. In den drei großen Arenen könnten in diesem Fall die Dächer geschlossen werden. Die Veranstalter appellierten an die Zuschauerinnen und Zuschauer, sich auf die hohen Temperaturen einzustellen und viel zu trinken.

Der zehnmalige Melbourne-Champion Novak Djokovic darf sich darüber freuen, erst in der Night Session ab 19.00 Uhr Ortszeit gegen den Niederländer Botic van den Zandschulp spielen zu müssen. Titelverteidiger Jannik Sinner ist dagegen für 14.00 Uhr in der Rod Laver Arena angesetzt. Der Italiener spielt gegen den Eliot Spizzirri aus den USA.