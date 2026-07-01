Tennisprofi Jan-Lennard Struff steht in Wimbledon kurz vor dem Einzug in die dritte Runde. Doch die Partie wird am Abend abgebrochen.

London (dpa) – Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat in Wimbledon die Chance auf den dritten Drittrunden-Einzug in Serie, wird seine Partie aber erst am Donnerstag beenden. Wegen Dunkelheit wurde Struffs Duell mit dem favorisierten US-Profi Brandon Nakashima beim Stand von 2:2-Sätzen und einem Zwischenergebnis von 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8) abgebrochen.

Der fünfte Satz entscheidet damit über das Weiterkommen. Auch French-Open-Sieger Alexander Zverev und Struffs Davis-Cup-Kollege Yannick Hanfmann bestreiten am Donnerstag ihre Zweitrunden-Begegnungen beim Rasen-Grand-Slam-Turnier im Südwesten Londons.