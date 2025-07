Nach seinem Urlaub schlägt der vom FC Bayern umworbene Stürmer Nick Woltemade wieder beim VfB auf. Am Montag steht mit den Stuttgarter Teamkollegen die Reise an den Tegernsee an.

Stuttgart (dpa) – Bundesliga-Shootingstar Nick Woltemade ist zurück beim VfB Stuttgart. Der deutsche Fußball-Nationalspieler absolvierte nach seinem Urlaub die übliche Leistungsdiagnostik und Fitness-Tests. Auch die «Bild» berichtete davon und veröffentlichte ein Foto, das den vom FC Bayern München umworbenen Stürmer auf dem Stuttgarter Clubgelände zeigt.

Am Montag soll Woltemade mit den Schwaben ins Trainingslager nach Rottach-Egern am Tegernsee fahren. Zum Testspiel des VfB gegen den spanischen Club Celta Vigo am Samstagnachmittag in Reutlingen reiste der Angreifer nicht mit.

Woltemade würde gern vom VfB zu den Münchnern wechseln und ist sich dem Vernehmen nach schon mit dem deutschen Rekordmeister einig. In den Ablösevorstellungen liegen beide Clubs aber noch deutlich auseinander. Nach angeblich zwei schriftlichen Angeboten an den VfB wollen sich die Bayern mit einer möglichen dritten Offerte nach Medienberichten zunächst zurückhalten.

Seit Wochen Dauerthema auf dem Transfermarkt

Der Poker um den 23-Jährigen ist seit Wochen eines der beherrschenden Themen auf dem Transfermarkt. Zwischenzeitlich meldete sich auch Woltemades Berater Danny Bachmann öffentlich zu Wort. «Wenn ein Bundesliga-Rekordangebot von 55 Millionen Euro nicht einmal für ein gemeinsames persönliches Treffen reicht, stellt sich die Frage, was der VfB eigentlich für außergewöhnlich hält. Das war so nicht abzusehen», kommentierte er die bislang vergeblichen Vorstöße der Bayern-Bosse.

Woltemade war vergangenen Sommer ablösefrei von Werder Bremen nach Stuttgart gewechselt. Besonders in der zweiten Saisonhälfte hatte er beim VfB aufgedreht. Nach dem DFB-Pokalsieg mit den Schwaben debütierte er in der A-Nationalmannschaft, verpasste mit der deutschen U21 nur knapp den EM-Titel und wurde bei dem Turnier in der Slowakei Torschützenkönig. Seitdem hatte der Angreifer Urlaub, in dem er sich individuell fit hielt. Nun steht auch für ihn der Start in die reguläre Saisonvorbereitung an.