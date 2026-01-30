Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze





Gegen den Algerier lag ein Europäischer Haftbefehl (Nationaler Haftbefehl AG Köln) wegen eines Vermögensdeliktes vor. Er ist dringend verdächtig, im April 2025 einem Passanten in Köln die Halskette gewaltsam entwendet zu haben. Nach richterlicher Vorführung mit dem Beschluss des Vollzugs der Untersuchungshaft wurde er in eine nahgelegene Jugendstrafanstalt eingeliefert.



Kurz darauf erfolgte die Auslieferung des Montenegriners, ebenfalls wegen eines europäischen Haftbefehls. Dem bis dato in der JVA Trier einsitzenden Mann wird Geldwäsche, Betrug und Urkundenfälschung vorgeworfen.



Die Übergabe erfolgte in beiden Fällen am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell