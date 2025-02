Wechselseitige Übergabe an der deutsch-luxemburgischen Grenze

Trier (ots) -



Am Mittwochmorgen (5.2.2025) wurde ein 24-jähriger Tunesier von der

Police Luxemburg an die Bundespolizei Trier überstellt. Neben zwei anhängigen Ermittlungsverfahren lag zudem eine Festnahme zur Aufenthaltsbeendigung gegen den 24-Jährigen vor. Nach richterlicher Vorführung mit dem Beschluss der Sicherungshaft zur Abschiebung in sein Heimatland wurde er zur JVA verbracht.



Kurz darauf erfolgte die Auslieferung einer 27-jährigen Italienerin, aufgrund eines europäischen Haftbefehls, nach Luxemburg. Der bis dato in einer JVA in Nordrhein-Westfalen einsitzenden Frau wird "Geldwäsche von Erträgen aus Straftaten" in mehreren Fällen vorgeworfen.



Die Übergabe erfolgte in beiden Fällen am Grenzübergang Wasserbilligerbrück.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell