Angola drängt auf die touristische Weltkarte. In der Region Malanje liegen Highlights wie die Kalandulafälle. Bislang sind sie weitgehend unbekannt. Aber wie lange noch?

Kalandula (dpa/tmn) – Die Kommerzialisierung der Natur hat Kalandula bisher nicht erreicht. Kein Werbeschild, kein Ticket-Schalter in und um den kleinen Ort. Dafür eine schmale Straße, die an einem Wendehammer endet. Und dann sind sie da, die Kalandulafälle.

Rund 100 Meter stürzen die Wassermassen aus dem Rio Lucala auf 400 Metern Breite in die Tiefe. Die Kalandulafälle zählen nach den Victoriafällen zu den beeindruckendsten Wasserfällen in Afrika. Trotzdem sind sie außerhalb Angolas fast unbekannt.

Offizielle Eintrittspreise gibt es nicht, geschweige denn die Option auf Online-Buchung. Stattdessen wartet vor Ort eine Gruppe junger Männer, die spontan als Guides engagiert werden können. Sie verlangen umgerechnet vier Euro für den Besuch der Aussichtsplattform, 25 Euro für eine geführte Tour bis zum Sturzbecken.

Ein schmaler Pfad führt von der Straße Richtung Rio Lucala. Für den Abstieg über Steine und Wurzeln braucht es Trittsicherheit. Mit jedem Schritt wird die Luft feuchter, das Rauschen der Wasserfälle lauter. Bäume und Sträucher glänzen in sattem Grün.

Unten führt der Weg am Fluss Richtung Sturzbecken. Die Gischt weicht die Erde auf, der Spaziergang wird zur Rutschpartie. Doch die lohnt sich: Die Wassermassen zeigen sich brachial, aber auch filigran und bunt. Immer wieder erscheinen kleine Regenbogen im Sprühnebel über dem Becken. Den Anblick teilt man sich nur mit den Guides. Bislang.

Tourismus soll Wachstumstreiber werden

Das lange verschlossene Angola, das in diesem Frühjahr Gastland der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) Berlin war, hat Tourismus zu einem Wachstumstreiber auserkoren und möchte zu den führenden Destinationen des Kontinents aufschließen. Seit Ende 2023 dürfen Reisende aus vielen Ländern wie Deutschland ohne Visum einreisen. Angola will Investoren anlocken und investiert selbst. Die Region Malanje, in der auch Kalandula liegt, spielt eine zentrale Rolle.

Bisher kämen nur am Wochenende viele Besucher, klagt Pedro Pascal Francisco in seinem kleinen Restaurant oberhalb der Fälle. «Es könnte hier noch viel besser sein. Mit Infrastruktur, Hotels, Campingplätzen.»

Das einzige Hotel in der Nähe liegt auf der anderen Seite des Flusses. Dort gibt es einen zweiten, noch unbekannteren Aussichtspunkt. Auch das Beherbergungsangebot im angrenzenden Ort Kalandula ist überschaubar. Dass kaum touristische Infrastruktur vorhanden ist, trägt andererseits dazu bei, dass die Region für Reisende noch ein echter Geheimtipp ist.

Warum Besucher kaum nach Malanje finden

Während weltweit Städte, Inseln und Attraktionen unter Besuchermassen ächzen und den Übertourismus beklagen, gibt es gleich mehrere Gründe, aus denen sich Besucher kaum nach Malanje verirren: Wer kommen möchte, braucht Geld oder Geduld. Oder beides. Was auch daran liegt, dass es Touranbieter in Malanje nicht gibt.

So sind meist öffentliche Verkehrsmittel notwendig, doch Pünktlichkeit und Planbarkeit scheinen Fremdwörter. Die wenigen Reiseagenturen in Angola bieten hochpreisige Touren ab der Hauptstadt Luanda an, je nach Umfang und Unterkunft verlangen sie etwa 400 bis 500 Euro für zweitägige Trips.

Doch die Umstände lohnen, wie auch das zweite Highlight Malanjes belegt: die Pedras Negras de Pungo Adongo, eine weitläufige Landschaft mit gigantischen Formationen «schwarzer» Felsen. Um 9.45 Uhr rollt Fahrer Johnny mit fast zweistündiger Verspätung in einem klapprigen Toyota vor.

Unentdecktes Felsenmeer

Sechseinhalb Stunden ab Luanda, dutzende Schlaglöcher und einen platten Reifen später türmt sich ein Felsenmeer in der Landschaft auf. Teils 200 Meter sind die Brocken hoch, die eher grau sind als schwarz und mit Tupfern von Grün bewachsen. Über etwa 50 Quadratkilometer erstreckt sich das geologische Wunder aus Eruptivgestein vulkanischen Ursprungs.

Johnny steuert den roten Toyota auf einer schmalen Straße ins Innere der Pedras Negras. Die Luft kühlt sich ab. Ein junger Mann mit schwarzen Socken in Flipflops tritt ans Auto, er stellt sich als Mi vor, unser Guide, wie sich herausstellt – der allerdings, wie die meisten Menschen hier, kein Englisch spricht. Auch das ist noch eine Hürde für den Tourismus.

«Es gibt hier Affen, Schlangen und Füchse», erzählt Mi auf Portugiesisch, der Landessprache, als er einen Pfad entlang führt, der in Stufen übergeht, die auf einen der Felsen führen. Vom Plateau reicht der Blick über die Landschaft mit dem kleinen Dorf Pungo Adongo und den Rio Kwanza in der Ferne. Man kann nachvollziehen, dass die Felsen für Einheimischen spirituell bedeutsam sind.

Auch in der Gegend der Pedras Negras ist man von einer Infrastruktur mit Schildern und Wanderwegen noch weit entfernt. Und so hat man es auch hier nicht mit respektlosen Gästen zu tun, die in Massen auf Heiligtümern herum kraxeln wie im Falle des Uluru in Australien, wo man sich genötigt sah, ein Kletterverbot auszusprechen.

Versteinerter Fußabdruck einer Nationalheldin

«Die Menschen beten hier», sagt Mi. Zudem verbindet sich eine Legende rund um Königin Nzinga mit der Gegend, die heute als Nationalheldin gilt. An einem der Felsen soll sich der Überlieferung nach ein Fußabdruck von Königin Nzinga befinden, die im 17. Jahrhundert über die historischen Königreiche Ndongo und Matamba herrschte – in Gebieten des heutigen Angola.

Nzinga wurde für ihren Widerstand gegen die portugiesischen Invasoren und die Verteidigung politischer Unabhängigkeit bekannt. Der Abdruck, der ihren Fuß zeigen soll, wird durch ein kleines Dach geschützt.

Die Pedras Negras und die Kalandulafälle – sie sind längst nicht die einzigen Orte mit touristischem Potenzial. Dazu zählt auch der Cangandala-Nationalpark, der kleinste Nationalpark Angolas, der gegründet wurde, um die Riesen-Rappenantilope zu schützen. Das seltene Tier mit den langen säbelförmig gebogenen Hörnern ist das Nationalsymbol Angolas und kommt weltweit nur in dem Park vor.

Nachdem die Antilope nach dem Bürgerkrieg (1975–2002) nahezu ausgestorben war, leben inzwischen wieder mehr als 100 Exemplare in dem Schutzgebiet. Aber Touristen bleiben selten, auch weil im Park kaum Safari-typisches Großwild lebt. So beeindruckend wie unerschlossen sind zudem die Rapidos do Kwanza, die Stromschnellen des Rio Kwanza ganz im Süden der Region Malanje.

Aber allein die Kalandulafälle sind eine Reise wert, und in den logistischen Hürden liegt auch ein Reiz: Wer bis dorthin vordringt, teilt sich die Wucht der Natur oft mit niemandem außer den Regenbögen in der Gischt. Die Frage ist, wie lang das noch sein wird.

Links, Tipps, Praktisches:

Reiseziel: Angola liegt im Südwesten Afrikas, die Region Malanje im nördlichen Zentrum des Landes.

Reisezeit: Zwischen Mai und September ist die Luftfeuchtigkeit geringer, die Temperaturen bewegen sich meist zwischen 20 und 28 Grad Celsius. Von Oktober bis April ist Regenzeit. Nach der Regenzeit im Juni sind die Kalandulafälle besonders beeindruckend.

Anreise: Lufthansa bietet Direktverbindungen von Frankfurt nach Luanda (lufthansa.de). Weiterfahrt in die Region mit privatem Fahrer.

Einreise: Deutsche Staatsangehörige können für touristische Aufenthalte von bis zu 30 Tagen visafrei nach Angola einreisen.

Gesundheit: Angola ist laut Auswärtigem Amt Gelbfieberinfektionsgebiet (kein Impfnachweis nötig). Malanje liegt auch in einem Gebiet mit Malariarisiko. Reiseimpfungen oder Prophylaxen können sinnvoll sein.

Geld: 1 Euro entspricht etwa 1030 Kwanza, die Landeswährung. Vereinzelt akzeptieren Hotels und Restaurants Kartenzahlung. Auf funktionierende Geldautomaten sollte man sich vor allem außerhalb Luandas nicht verlassen und besser ausreichend Bargeld in Euro zum Tauschen mitführen.

Weitere Infos: angolatourism.com/malanje