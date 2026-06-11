Nach seinem Triumph in Paris steht Alexander Zverev noch stärker im Rampenlicht als zuvor. Boris Becker hat Ratschläge, wie er mit Kritik und privaten Themen umgehen soll.

Paris (dpa) - Tennis-Ikone Boris Becker rät Alexander Zverev nach dem French-Open-Titel, sich als Mensch mehr zu öffnen. Dabei nahm Becker auch Bezug auf Fragen rund um frühere Vorwürfe häuslicher Gewalt. «Vielleicht sollte er auch da versuchen, damit etwas offener, offensiver umzugehen, weil sonst hören da die Kritiker nicht auf», sagte der 58-Jährige im gemeinsamen Podcast mit der früheren Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic (38).

«Du kannst als Superstar im Tennis - und das ist jetzt Sascha Zverev - nicht so tun, als gebe es dein Privatleben nicht», sagte Becker. Er wisse «als deutlich älterer Leidender», worum es dabei gehe.

Zverev brach Interview ab

Zverev hatte zuvor ein Interview der französischen Sportzeitung «L'Équipe» dem Medium zufolge nach Fragen rund um frühere Vorwürfe häuslicher Gewalt abgebrochen. Eine Ex-Freundin hatte dem Spitzensportler Körperverletzung vorgeworfen. Ein Prozess in Berlin wurde im Juli 2024 gegen eine Geldauflage von 200.000 Euro ohne Urteil eingestellt. Dem war eine außergerichtliche Einigung der beiden Seiten vorausgegangen. Mit der Zustimmung zur Zahlung einer Geldauflage ist kein Schuldeingeständnis verbunden. Zverev gilt weiterhin als unschuldig.

Eine weitere ehemalige Freundin hatte ihm häusliche Gewalt vorgeworfen. Der Spieler wies die Vorwürfe von sich. Zu einem Gerichtsverfahren war es in der Causa nicht gekommen.

Becker sagte, die Rede sei da von «alten Kamellen, die längst weg» seien. Zverev könne nicht nur über Themen sprechen, bei denen er sich wohlfühle, sondern müsse sich auch mit negativen Themen auseinandersetzen.

Er könne beispielsweise sagen, dass es falsch sei. «Wenn es um die Marke Sascha Zverev geht, muss er jetzt schauen, dass er mit der Vergangenheit anders umgeht», meinte der dreimalige Wimbledon-Sieger.

Becker: «Er ist garantiert ein guter Vater»

Am vergangenen Sonntag hatte sich Zverev im Endspiel von Paris mit einem Sieg in fünf Sätzen gegen den Italiener Flavio Cobolli zum French-Open-Sieger gekürt. Er ist der erste deutsche Grand-Slam-Champion seit Becker, der 1996 seinen letzten von sechs dieser größten Tennis-Titel in Australien gewann.

Man wolle nun den Menschen Zverev besser kennenlernen, sagte Becker über den erwartbaren Rummel. «Er ist garantiert ein guter Vater, nur man weiß es nicht, das wäre nur positiv für sein Image. Er ist bestimmt ein toller Bruder, ein toller Junge», sagte Becker und richtete folgende Worte an Zverev: «Du hast nichts zu verstecken, du bist gerade auf dem Mount Everest, nutze die Chance, weil so was kommt vielleicht nie wieder.»

Wenn er offen über solche Themen rede, werde er in Deutschland «vielleicht nicht nur respektiert, sondern auch geliebt». Zverev hat eine Tochter Mayla (5), mit deren Mutter ist er nicht mehr zusammen.

Becker: «Ich kann ihm nur raten»...

Auch sportlich sei dies nun eine wichtige Phase für die deutsche Nummer eins. Zverev müsse sich schnell neue Ziele stecken. Es gebe aus seiner Sicht keinen Grund, warum Zverev nicht noch zwei, drei oder vier weitere Grand-Slam-Titel gewinnen könne, sagte Becker. «Es gibt keinen Grund für mich, warum er nicht auch Wimbledon gewinnen kann», sagte er. «Ich kann ihm nur raten, jetzt mit 29, gewinne, was geht, weil irgendwann ist die Zeit vorbei.» Auch der Sprung an die Weltranglistenspitze sei «nicht unmöglich».

Beim Rasenklassiker in Wimbledon, der Ende Juni beginnt, ist Zverev noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen. Dass die Weltranglisten-Führung sein Ziel sei, hat der 29-Jährige bereits bekräftigt. «Ich habe ja das Grand-Slam-Ziel erreicht und das Einzige, was mir im Sport noch fehlt, ist die Nummer 1 der Welt. Einfach mal für eine Woche», sagte der Weltranglisten-Dritte der «Bild»-Zeitung.