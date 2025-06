Was passiert bei Hitze im Körper?

Ist es heiß, bekommen wir dicke Füße, verschwitzte Haut und fühlen uns ausgelaugt. Was Hitze mit dem Körper macht und wie man mit den Risiken am besten umgeht.

Frankfurt/Köln (dpa/tmn) – Schweißperlen auf der Stirn, Wasser in den Beinen oder ein polterndes Herz – wenn es draußen heiß ist, reagiert unser Körper. Aber was genau passiert dabei? Wann wird Hitze gefährlich? Und wie kann man sich schützen?

Wie reagiert unser Körper auf Hitze?

37 Grad – diese Kerntemperatur hat der menschliche Körper normalerweise. Doch äußere Einflüsse wie Hitze und Kälte können die Körpertemperatur beeinflussen. Damit wir nicht überhitzen, nutzen wir verschiedene Mechanismen der Abkühlung.

Ralf Brandes ist Professor für Physiologie an der Goethe-Universität Frankfurt/Main und erklärt: «Bei weniger hohen Temperaturen spielt der Wärmeverlust durch Strahlung und Konvektion eine große Rolle.» Dabei wird Körperwärme über elektromagnetische Wellen an die Umwelt abgegeben beziehungsweise vom Körper erwärmte Umgebungsluft «weggeblasen».

Je wärmer die Umgebungsluft, umso weniger effektiv sind diese Mechanismen jedoch. Dann wird geschwitzt. Bis zu zwei Liter Schweiß kann der menschliche Körper pro Stunde verlieren, sagt Nadine Lenz, Koordinatorin der Projektgruppe Klimawandel und Gesundheit im Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG).

Beim Schwitzen entsteht Verdunstungskälte, es reguliert die Temperatur. Um die Körpertemperatur konstant niedrig zu halten, wird außerdem warmes Blut aus dem Zentrum in die Extremitäten gebracht. Hände, Füße und Gesicht werden damit stärker durchblutet, «wobei häufig auch mehr Wasser ins Gewebe abgepresst wird», sagt Ralf Brandes. Die Folge können dicke Füße oder Finger sein.

Übrigens: Schwitzen kann man lernen. Wer regelmäßig Sport treibt, kann laut Ralf Brandes das Schwitzen trainieren und damit die Wärmeregulation des Körpers optimieren.

An schwülen Tagen schwitzt es sich allerdings schlechter, denn auch die Luftfeuchtigkeit spielt eine Rolle. «Wenn die Luft bereits stark mit Wasser gesättigt ist, funktioniert das Schwitzen nicht mehr gut», sagt Ralf Brandes. Statt zu verdunsten, bleibt die Feuchtigkeit in der Kleidung hängen. Dann hilft oft nur der Rückzug in möglichst kühle Räume.

Woran erkenne ich, dass die Hitze meinem Körper gefährlich wird?

Schwindel, Kopfschmerzen, Erschöpfung oder Benommenheit sind laut Nadine Lenz typische Symptome für eine zu hohe Hitzebelastung. Auch starke Blässe oder Gesichtsröte, Übelkeit, Kurzatmigkeit, Unruhe oder Muskelschmerzen seien im Zusammenhang mit Hitze als Warnsignal zu sehen.

Viele dieser Beschwerden hängen mit dem Flüssigkeitsverlust zusammen, der beim Schwitzen entsteht. «Wenn ich nicht ausreichend trinke, bedeutet das im Umkehrschluss, dass mein Blut immer konzentrierter wird», sagt Ralf Brandes. Schlimmstenfalls geht es so weit, dass der Blutdruck absinkt und die Blutkörperchen beginnen, sich aneinander zu heften.

«Das wäre dann eine sehr bedrohliche Situation, die einen Hitzschlag darstellen würde», sagt der Mediziner. Er empfiehlt daher, vor allem darauf zu achten, ob man Durst bekommt. Dies sei in der Regel eine der ersten Reaktionen des Körpers auf große Hitze.

Allerdings bekommen manche Menschen kein Durstgefühl, etwa aufgrund von Medikamenten. Oder kleine Kinder können es nicht artikulieren. «Man merkt eine drohende Dehydrierung daran, dass der Mund trocken wird, das Herz sehr schnell schlägt und die Haut sich sehr trocken und warm anfühlt», sagt Brandes.

Lebensbedrohlich wird Hitze dann, wenn die Körpertemperatur über 42 Grad ansteigt. Übrigens: Eine Hitzebelastung muss nicht zwingend mit direkter Sonneneinstrahlung einhergehen. «Das kann einem auch in der Sauna passieren», sagt der Professor.

Wer ist bei Hitze besonders gefährdet?

Menschen mit Erkrankungen: Da die Hitze insbesondere den Blutkreislauf belastet, sind herzkranke Menschen ganz besonders gefährdet. Auch könnten bestimmte Medikamente, die im Rahmen von psychischen oder neurologischen Therapien verschrieben werden, das Schwitzen beeinflussen, sagt Brandes. Demente Patienten können hingegen Schwierigkeiten haben, ihr Hitzegefühl auszudrücken und entsprechende Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Kinder: «Die Schweißproduktion bei Kleinkindern ist geringer, ihre Stoffwechselrate aber höher als bei Erwachsenen», sagt Nadine Lenz. «Außerdem ist die Hautoberfläche von Kindern im Verhältnis zum Körpergewicht groß – sie brauchen deshalb mehr Zeit als Erwachsene, um sich an Hitze anzupassen.» Zur Gefahr werden kann aber auch, wenn Kleinkinder nicht eindeutig mitteilen können, wenn ihnen zu warm ist.

Alte Menschen: Für Menschen ab 65 Jahren ist Hitze besonders belastend. «Ihr Körper passt sich nicht mehr so leicht an hohe Temperaturen an», sagt Nadine Lenz. «Sie schwitzen später und weniger, da die Zahl der Schweißdrüsen und die Durchblutung der Haut im Alter abnimmt.» Auch das Durstgefühl sei im Alter weniger stark vorhanden.

Wie kann man sich vor Hitze schützen?

Um der Hitze entgegenzuwirken, braucht der Körper Flüssigkeit. Doch nicht nur die sollte man an heißen Tagen ausreichend nachlegen. Mit dem Schweiß verliert der Körper schließlich nicht nur Wasser, sondern auch Salze. Pro Liter Körperwasser sind das etwa 9 Gramm.

Mineralwasser und Co. enthalten meist aber weniger als 1 Gramm Salze pro Liter, reichen also nicht aus, um ausreichend nachzufüllen. Wer aufgrund des Schwitzens Salzhunger verspüre, solle diesem ruhig nachgeben, rät Brandes. Ebenfalls sinnvoll: auch mal zu isotonen Getränken zu greifen, da diese den Körper zusätzlich mit Salz, «leider aber auch Zucker» versorgten, so Brandes.

Übrigens: Alkohol ist als Durstlöscher an heißen Tagen eine schlechtere Wahl als Wasser, Tee oder Schorle. Der Grund: «Alkohol entzieht dem Körper weiteres Wasser und wertvolle Mineralstoffe», sagt Nadine Lenz.

Was ist noch wichtig, um gut durch heiße Tage zu kommen? «Duschen Sie besser lauwarm als kalt, um den Kreislauf zu schonen», rät Nadine Lenz. Um den Körper abzukühlen, könne man auch Wassersprays, feuchte Umschläge oder ein kühles Fußbad nutzen. Körperliche Aktivitäten sollten, wenn möglich, in die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegt und auch die Wohnung sollte möglichst kühl gehalten werden.

«Konsultieren Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt, um die gegebenenfalls eingenommenen Arzneimittel auf Hitzeverträglichkeit prüfen zu lassen und sorgen Sie für einen Sonnenschutz, wenn Sie ins Freie gehen», sagt Nadine Lenz. Vor Strahlungshitze schützt laut Ralf Brandes vor allem helle und luftige Kleidung.