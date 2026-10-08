Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Oktober 2026

Namenstag

Claudio, Emmanuel, Johannes

Historische Daten

2021 – Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) tritt nach Korruptionsvorwürfen wegen angeblich in den Medien erkaufter Berichterstattung zurück. Er bleibt Parteichef und übernimmt den Fraktionsvorsitz der ÖVP im Parlament. Sein Nachfolger im Kanzleramt wird der bisherige Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

2006 – Der führende Internetsuchmaschinen-Betreiber Google kauft die Onlinevideo-Seite YouTube für 1,65 Milliarden US-Dollar (1,31 Mrd Euro) in Aktien.

2001 – Der Physik-Nobelpreis wird dem Deutschen Wolfgang Ketterle und den US-Forschern Eric Cornell und Carl Wieman für die Erschaffung eines neuen Materiezustands, des «Bose-Einstein-Kondensats», zuerkannt.

1971 – In Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) wird das Karl-Marx-Monument, eine über 13 Meter hohe und rund 40 Tonnen schwere Porträtbüste ihres Namenspatrons, eingeweiht.

1876 – In den USA wird das erste Ferngespräch der Welt geführt. Alexander Graham Bell telefoniert mit seinem Assistenten über eine Telegrafenleitung.

Geburtstage

1966 – David Cameron (60), britischer Politiker, Premierminister 2010-2016

1966 – Tina Ruland (60), deutsche Schauspielerin («Manta, Manta», «Die fabelhaften Schwestern»)

1881 – Victor Klemperer, deutscher Literaturhistoriker und Schriftsteller, Tagebücher der Jahre 1933-1945, posthum erschienen unter dem Titel «Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten», gest. 1960

1846 – Julius Maggi, Schweizer Erfinder, Erfinder der flüssigen Suppenwürze, die seither seinen Namen trägt, gest. 1912

Todestage

1991 – Roy Black, deutscher Schlagersänger («Ganz in Weiß»), Film- und Fernsehschauspieler («Ein Schloss am Wörthersee»), geb. 1943