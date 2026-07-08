Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Juli 2026

Namenstag

Andreas, Anna, Johannes, Paulina

Historische Daten

2016 – In Spanien wird erstmals in diesem Jahrhundert ein Torero in der Arena von einem Stier getötet. Der 29-jährige Víctor Barrio wird in Teruel im Osten des Landes vom Horn des Kampfstieres durchbohrt.

2011 – Der Südsudan spaltet sich offiziell vom Norden des Landes ab und ruft eine eigene Republik aus. Der christlich geprägte Südsudan wird mit seiner Loslösung vom vorwiegend muslimischen Norden zum 54. Staat Afrikas. Am 14. Juli wird Südsudan als 193. Mitglied in die UN aufgenommen.

2006 – Italien wird zum vierten Mal nach 1934, 1938 und 1982 Fußball-Weltmeister. Die «Squadra Azzurra» gewinnt in Berlin das WM-Finale gegen Frankreich mit 5:3 im Elfmeterschießen.

1996 – Bei Ausschreitungen in Tripolis (Libyen) gibt es 70 Tote, nachdem der Schiedsrichter bei einem Fußball-Spiel einen fragwürdigen Treffer anerkannt hatte.

1986 – Bei einem von der terroristischen Rote Armee Fraktion verübten Bombenanschlag in Straßlach bei München kommen der Siemens-Manager Karl Heinz Beckurts und sein Fahrer Eckhard Groppler ums Leben.

Geburtstage

1956 – Ingeborg Prinzessin zu Schleswig-Holstein (70), deutsche Malerin (Bilderzyklus «Weg ins Licht» für die Hamburger St. Katharinenkirche)

1956 – Tom Hanks (70), amerikanischer Schauspieler, Oscars als bester Hauptdarsteller für seine Rollen in «Philadelphia» und «Forrest Gump»

1946 – Hans-Joachim Körber (80), deutscher Manager, Vorstandssprecher der Metro 2001-2007 und 1999-2001

1901 – Barbara Cartland, britische Schriftstellerin, schrieb über 700 Bücher, vorwiegend Liebesromane, die in der Welt des Adels spielen, gest. 2000

Todestage

1826 – Charlotte von Schiller, Ehefrau des Dichters Friedrich Schiller, geb. 1766