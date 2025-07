Was geschah am 9. Juli?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Juli 2025

Namenstag

Andreas, Anna, Johannes, Paulina

Historische Daten

2024 – Vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana startet eine Trägerrakete vom neuen Typ Ariane 6 erfolgreich zum Jungfernflug. Damit hat Europa wieder die Möglichkeit, selbst Satelliten, Sonden und andere Experimente ins All zu bringen.

2000 – Papst Johannes Paul II. verurteilt eine Parade von mehr als 100.000 Schwulen und Lesben aus aller Welt in Rom als «Beleidigung des Heiligen Jahres» der katholischen Kirche.

1985 – Das Bundesgesundheitsministerium warnt erstmals wegen nachgewiesener Spuren der Chemikalie Diethylenglykol vor dem Genuss österreichischer Prädikatsweine. Millionen von Flaschen werden vom Markt genommen. Auch deutsche Weine sind von dem Skandal betroffen. Die Folge: verschärfte Gesetze und ein deutlich gehobenes Qualitätsbewusstsein.

1915 – Im Ersten Weltkrieg kapitulieren die deutschen Truppen in Deutsch-Südwestafrika vor der südafrikanischen Armee.

1540 – Das englische Parlament bestätigt die Auflösung der vierten Ehe von König Heinrich VIII. mit Anna von Kleve. Die Trauung hatte erst im Januar 1540 stattgefunden.

Geburtstage

1975 – Jack White (50), amerikanischer Songwriter, Sänger und Gitarrist, Band The White Stripes («Seven Nation Army»)

1965 – Nadine Capellmann (60), deutsche Dressurreiterin, Weltmeisterin 2002, Olympiasiegerin (Mannschaft) 2000 und 2008

1960 – Dr. Motte (65), deutscher Musiker, Veranstalter, Musikproduzent und DJ, Gründer der Love-Parade

1900 – Ida Ehre, deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Theaterleiterin, Gründerin und Intendantin der Hamburger Kammerspiele, gest. 1989

Todestage

2000 – Henri Gault, französischer Gastronomie-Kritiker und Journalist, 1969 Mitbegründer des Gastronomie-Magazins «Gault-Millau», geb. 1929