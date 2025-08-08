Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. August 2025

Namenstag

Edith

Historische Daten

2024 – Der Modekonzern Esprit kündigt die Schließung seiner 56 Filialen in Deutschland an. Bis zum Jahresende verlieren damit etwa 1.300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihren Job.

1965 – Singapur wird unabhängiger Stadtstaat. Zuvor war die frühere britische Kolonie wegen politischer und ethnischer Spannungen aus der Malaysischen Föderation ausgeschlossen worden.

1960 – Das Buch «Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer» von Michael Ende erscheint im Stuttgarter Thienemann-Verlag.

1945 – Ein US-Bomber wirft über Nagasaki in Japan die «Fat Man» genannte zweite Atombombe ab. Etwa 70.000 Menschen werden durch direkte Einwirkung getötet, 75.000 werden verletzt.

1890 – Großbritannien übergibt Helgoland an Deutschland. Das verzichtet im Gegenzug unter anderem auf seine Einflussnahme auf das zu dem Zeitpunkt unabhängige ostafrikanische Sultanat Sansibar.

Geburtstage

1955 – Udo Beyer (70), deutscher Leichtathlet, Gold für die DDR im Kugelstoßen bei den Olympischen Spielen 1976

1940 – Marie-Luise Marjan (85), deutsche Schauspielerin («Mutter Beimer» in der Fernsehserie «Lindenstraße»)

1940 – Volker Hauff (85), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt/Main 1989-1991, Bundesminister 1978-1982

Todestage

2020 – Fips Asmussen, deutscher Komiker (Alben: «Von Vegesack bis Titisee», «Gnadenlos witzig»), geb. 1938

1975 – Dmitri Schostakowitsch, russischer Komponist (Oper «Lady Macbeth von Mzensk», «Leningrader Symphonie»), geb. 1906