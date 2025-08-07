Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. August 2025

Namenstag

Cyriakus, Dominikus, Famian

Historische Daten

2000 – Bei einem Bombenanschlag in einer Fußgängerunterführung im Zentrum Moskaus kommen 13 Menschen ums Leben.

1990 – Sechs Tage nach der irakischen Invasion Kuwaits verkünden der Irak und die von Bagdad installierte Militärregierung Kuwaits die «Vereinigung» der beiden Staaten mit Saddam Hussein als Präsident. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erklärt die Annexion für «null und nichtig» und fordert den bedingungslosen Rückzug aller irakischen Truppen.

1975 – Mehr als 85.000 Menschen sollen bei insgesamt 62 Dammbrüchen in der zentralchinesischen Provinz Henan getötet worden sein. Nach starken Regenfällen infolge eines Taifuns brechen zuerst die beiden Staudämme Shimantan und Banqiao, dann 60 weitere. Die Katastrophe wird 20 Jahre lang geheim gehalten.

1945 – Die vier Sieger-Mächte des Zweiten Weltkrieges schließen in London ein Abkommen über die Strafverfolgung der Hauptkriegsverbrecher und Einsetzung eines Internationalen Militärgerichtshofes in Nürnberg.

1925 – In der US-Hauptstadt Washington versammeln sich 200.000 Anhänger der rassistischen Organisation Ku-Klux-Klan zu Demonstrationen und Kundgebungen.

Geburtstage

1960 – Ralf König (65), deutscher Comic-Zeichner («Der bewegte Mann», «Wie die Karnickel»)

1955 – Barbara Beyer (70), deutsche Skilangläuferin, zwei Goldmedaillen für die DDR bei den Olympischen Spielen in Lake Placid 1980 (unter ihrem Mädchennamen Petzold)

1955 – Herbert Prohaska (70), österreichischer Fußballtrainer, Coach der österreichischen Nationalmannschaft 1993-1999

Todestage

2005 – Barbara Bel Geddes, amerikanische Schauspielerin (Miss Ellie in der TV-Serie «Dallas»), geb. 1922

2005 – Ilse Werner, deutsche Schauspielerin («Wir machen Musik», «Die schwedische Nachtigall») und Schlagersängerin, geb. 1921