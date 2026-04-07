Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. April 2026

Namenstag

Beate, Walter

Historische Daten

2025 – Ein ausgelassenes Merengue-Konzert in der Dominikanischen Republik endet in einer Katastrophe. Unter dem eingestürzten Dach des Clubs «Jet Set» in der Hauptstadt Santo Domingo sterben mindestens 230 Menschen.

2001 – Golfprofi Tiger Woods gewinnt in Augusta (Georgia) das US-Masters und erringt damit als erster Profi überhaupt vier Major-Turniersiege in Folge.

1986 – Hollywood-Schauspieler und Regisseur Clint Eastwood wird in dem kalifornischen Küstenort Carmel zum neuen Bürgermeister gewählt. Der Republikaner kann die bisherige Amtsinhaberin deutlich schlagen.

1966 – Auf dem 23. Kongress der KPdSU wird Leonid Breschnew zum neuen Generalsekretär der Partei gewählt. Er ist der erste sowjetische Parteiführer seit Stalin, der diesen 1934 abgeschafften Titel trägt.

1961 – Das 5.030 Bruttoregistertonnen große britische Fracht-Passagierschiff «Dara» gerät im Persischen Golf nach einer Explosion in Brand. Die Zahl der Todesopfer wird mit 236 angegeben.

Geburtstage

1966 – Robin Wright (60), amerikanische Schauspielerin («Forrest Gump», «Message in a Bottle», «House of Cards»)

1936 – Ernst Trautwein (90), deutscher Eishockeyspieler, achtfacher Deutscher Meister mit dem EV Füssen

1935 – Avi Primor (91), israelischer Diplomat, Botschafter in Deutschland 1993-1999

1926 – Elisabeth Wiedemann, deutsche Schauspielerin (Fernsehserie «Ein Herz und eine Seele»), gest. 2015

Todestage

2013 – Margaret Thatcher, britische Politikerin, Premierministerin 1979-1990, geb. 1925