Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Mai 2026

Namenstag

Agostino, Gisela, Helga, Notker

Historische Daten

2021 – Hacker legen eine der größten Benzin-Pipelines in den USA fünf Tage lahm und erpressen mehrere Millionen Dollar. Die Colonial Pipeline transportiert etwa 45 Prozent des an der Ostküste verbrauchten Kraftstoffs.

2001 – Die neunjährige Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg verschwindet auf dem Heimweg von der Schule. Wochenlange Suchaktionen bleiben ohne Erfolg. Erst 15 Jahre später wird ihre Leiche gefunden, einen angeklagten oder verurteilten Täter gibt es bis heute nicht. Ein 2004 verurteilter geistig behinderter Mann wird 2014 freigesprochen.

2001 – Nach jahrzehntelanger Flucht kehrt der britische Posträuber Ronnie Biggs wieder nach Großbritannien zurück. Dort verbüßt er den Rest seiner 30-jährigen Haftstrafe.

1971 – Die Kreditinstitute in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg beschließen die Verwendung einheitlicher «Eurocheques» und «Eurocheque»-Karten.

1946 – Morita Akio und Ibuka Masaru gründen in Tokio eine kleine Firma für Radios, die zunächst unter «Tokyo Tsushin Kogyo Kabushiki Kaisha» firmiert. Nach der Umbenennung 1958 in «Sony» wird die Firma weltweit bekannt und wegweisend in der Unterhaltungselektronik.

Geburtstage

1975 – Michael Kretschmer (51), deutscher Politiker (CDU), sächsischer Ministerpräsident seit 2017

1961 – Bettina Eistel (65), deutsche TV-Moderatorin (ZDF-Sendung «Menschen – das Magazin») und Dressurreiterin, mehrfache Medaillengewinnerin im Dressurreiten bei den Paralympics in Athen und Peking

1946 – Carmen Thomas (80), deutsche Journalistin (WDR-Sendung «Hallo Ü-Wagen»; moderierte als erste Frau «Das Aktuelle Sportstudio» im ZDF 1973-1974, Bücher: «Ein ganz besonderer Saft – Urin», «Berührungsängste? Vom Umgang mit der Leiche»)

1901 – Gary Cooper, amerikanischer Schauspieler («Wem die Stunde schlägt», «12 Uhr mittags»), gest. 1961

Todestage

1961 – Jakob Kaiser, deutscher Politiker, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Mitbegründer der Ost-CDU, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen 1949-1957, geb. 1888