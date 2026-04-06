Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. April 2026

Namenstag

Johannes Baptist

Historische Daten

2020 – In Deutschland sind mehr als 100.000 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Damit ist die Zahl erstmals sechsstellig.

2006 – Bundestrainer Jürgen Klinsmann entscheidet sich für Jens Lehmann von Arsenal London und gegen Oliver Kahn vom FC Bayern München als Nummer Eins im Tor der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM.

1994 – In Ruanda beginnen Hutu-Milizen ihre Jagd auf Tutsis und moderate Hutus. In nur 100 Tagen werden mehr als 800.000 Menschen auf brutalste Weise getötet.

1826 – In München legt der bayerische König Ludwig I. den Grundstein für die Pinakothek. Die Bauarbeiten dauern zehn Jahre, 1836 wird die Gemäldesammlung eröffnet.

1766 – Kaiser Joseph II. öffnet das ehemalige kaiserliche Jagdgebiet Prater in Wien für die Öffentlichkeit. Es dauert nur Wochen, bis das Areal zum Vergnügungspark wird und Bude um Bude mit Erfrischungen entsteht.

Geburtstage

1960 – Norbert Schramm (66), deutscher Eiskunstläufer, zweifacher Europameister

1958 – Birgit Schrowange (68), deutsche Fernseh-Moderatorin (RTL-Magazin «Extra» 1994-2019)

1944 – Gerhard Schröder (82), deutscher Politiker, Bundeskanzler 1998-2005, SPD-Vorsitzender 1999-2004, Ministerpräsident von Niedersachsen 1990-1998

1939 – Francis Ford Coppola (87), amerikanischer Filmregisseur («Apocalypse Now», Trilogie «Der Pate»)

Todestage

1994 – Golo Mann, deutscher Historiker und Schriftsteller («Von Weimar nach Bonn. Fünfzig Jahre deutsche Republik», «Wallenstein. Sein Leben erzählt von Golo Mann»), Sohn von Thomas Mann, geb. 1909