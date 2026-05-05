Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Mai 2026

Namenstag

Antonia, Britto, Domitian, Gundula

Historische Daten

2025 – CDU-Chef Friedrich Merz wird zum zehnten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt, allerdings erst im zweiten Wahlgang. Bei der ersten Abstimmung fehlten ihm überraschend sechs Stimmen.

2021 – Der Bundestag beschließt die Gründung einer Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung in Berlin. Die Stiftung soll das politische Wirken des langjährigen CDU-Regierungschefs mit Blick auf deutsche Einheit und europäische Versöhnung wahren.

2001 – In einer historischen Geste betritt Johannes Paul II. als erster Papst in der Geschichte eine Moschee. In der Großen Omajjaden-Moschee in der syrischen Hauptstadt Damaskus betet er gemeinsam mit Muslimen.

1976 – Bei einem Erdbeben in der italienischen Region Friaul sterben fast Tausend Menschen, zahlreiche Orte werden verwüstet.

1971 – In Ottobrunn bei München präsentiert der Luft- und Raumfahrtkonzern Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) die erste Magnetschwebebahn der Welt.

Geburtstage

1971 – Till Brönner (55), deutscher Jazz-Trompeter (Album «Generations of Jazz»)

1961 – George Clooney (65), amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent, Oscar als bester Nebendarsteller in «Syriana» (2005), Oscar für den besten Film («Argo» 2013)

1946 – Heinz Eggert (80), deutscher Politiker (CDU), sächsischer Innenminister 1991-1995, Talkshow «Grüner Salon» beim Sender n-tv 1997-2002

1856 – Sigmund Freud, österreichischer Neurologe und Psychologe, Begründer der Psychoanalyse, gest. 1939

Todestage

1796 – Adolph Freiherr von Knigge, deutscher Schriftsteller und Jurist, Verfasser des Standardwerkes über gutes Benehmen «Über den Umgang mit Menschen», geb. 1752