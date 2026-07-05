Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Juli 2026

Namenstag

Goar, Maria

Historische Daten

2016 – Der argentinische Fußballstar Lionel Messi vom FC Barcelona wird in Spanien wegen Steuerhinterziehung zu 21 Monaten Haft verurteilt. Die Haftstrafe wird später in eine Geldstrafe umgewandelt.

2011 – In Italien werden neun Deutsche in Abwesenheit zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Ein Militärgericht in Verona befindet die früheren Wehrmachtsangehörigen für schuldig, im Frühjahr 1944 an Massakern in Norditalien beteiligt gewesen zu sein.

2006 – Nach 44 Jahren eröffnen China und Indien den Grenzpass Nathu La auf der historischen Seidenstraße wieder. Der Pass war 1962 bei einem Krieg zwischen den beiden Ländern geschlossen worden.

2001 – Verheerende Gewitterstürme über Europa kosten mindestens 25 Menschen das Leben und richten Sachschäden in Millionenhöhe an. Im französischen Straßburg werden bei einem Freiluftkonzert 12 Menschen von einer umstürzenden Platane erschlagen. In Deutschland sterben sieben Menschen.

1996 – Steffi Graf gewinnt mit einem Sieg gegen die Spanierin Arantxa Sanchez-Vicario zum siebten und letzten Mal das Frauen-Einzel beim Tennisturnier von Wimbledon.

Geburtstage

1961 – Jonas Jonasson (65), schwedischer Schriftsteller («Der Hundertjährige der aus dem Fenster stieg und verschwand»)

1951 – Geoffrey Rush (75), australischer Schauspieler («Shine», «Fluch der Karibik»)

1946 – George W. Bush (80), amerikanischer Politiker, 43. US-Präsident 2001-2009

1946 – Sylvester Stallone (80), amerikanischer Filmschauspieler («Rocky», «Rambo»), Drehbuchautor und Regisseur

Todestage

1971 – Louis Armstrong, amerikanischer Jazztrompeter und Sänger («What A Wonderful World»), geb. 1901