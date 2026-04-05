Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. April 2026

Namenstag

Petrus, Wilhelm

Historische Daten

2016 – Die Niederländer lehnen in einer Volksabstimmung das EU-Abkommen mit der Ukraine ab. Das EU-Assoziierungsabkommen soll zu einer engeren wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit mit der Ukraine führen und wurde bereits von allen übrigen 27 EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert.

2001 – In der 1. Fußball-Bundesliga tritt mit dem FC Energie Cottbus erstmals eine komplette Mannschaft mit ausländischen Spielern an.

1941 – Beginn des Balkanfeldzugs: Die deutsche Wehrmacht überfällt Jugoslawien und Griechenland.

1926 – Drei Monate nach Gründung der Deutschen Luft Hansa AG nimmt das Unternehmen mit einem Flug von Berlin-Tempelhof nach Zürich den Flugbetrieb auf.

1896 – In Athen beginnen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit.

Geburtstage

1991 – Alexandra Popp (35), deutsche Fußballspielerin, 145 Länderspiele, Fußballerin des Jahres 2014 und 2016

1976 – Anke Rehlinger (50), deutsche Politikerin (SPD), Ministerpräsidentin des Saarlands seit 2022

1946 – Wolfgang Ischinger (80), deutscher Diplomat, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz 2008-2022 und seit 2025, Botschafter in den USA 2001-2006

1941 – Hans W. Geißendörfer (85), deutscher Film- und Fernsehproduzent (ARD-Serie «Lindenstraße»)

Todestage

2021 – Hans Küng, Schweizer Theologe, verlor 1979 wegen seiner Kritik an der katholischen Lehre die Lehrerlaubnis (Missio canonica) der Kirche, geb. 1928