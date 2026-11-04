Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. November 2026

Namenstag

Berthild, Emmerich

Historische Daten

2021 – Die schwedische Kultgruppe Abba feiert nach fast 40 Jahren Pause mit dem Studioalbum «Voyage» ihr Comeback. Darauf sind zehn neue Songs zu hören.

2006 – Ein irakisches Sondertribunal verurteilt den Ex-Präsidenten Saddam Hussein in Bagdad wegen «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» zum Tode. Am 26. Dezember wird das Urteil bestätigt, vier Tage später wird der Ex-Diktator gehängt.

2001 – Durch die Fusion der Hypothekenbank-Töchter der drei Frankfurter Großbanken Commerzbank, Deutsche Bank und Dresdner Bank zur Eurohypo AG entsteht die bis dahin größte Hypothekenbank Deutschlands.

1986 – Die Länderkennung «.de» für Deutschland wird bei der Internet-Organisation Iana (Internet Assigned Numbers Authority) registriert. Das Internet dient seinerzeit vor allem der Kommunikation zwischen Wissenschaftlern.

1906 – Marie Curie, Nobelpreisträgerin und erste Professorin Frankreichs, hält ihre offizielle Antrittsvorlesung an der Sorbonne in Paris.

Geburtstage

1966 – Alexander Graf Lambsdorff (60), deutscher Politiker (FDP), deutscher Botschafter in Russland (2023-2026), Vizepräsident des EU-Parlaments 2014-2017

1951 – Uwe Müssiggang (75), deutscher Biathlon-Trainer, Bundestrainer 1988-2010

1941 – Art Garfunkel (85), amerikanischer Sänger, Mitglied des Pop-Duos Simon & Garfunkel («Bridge Over Troubled Water»)

1936 – Uwe Seeler, deutscher Fußballspieler, Hamburger SV 1953-1972, Präsident des HSV 1995-1998, gest. 2022

Todestage

2006 – Bülent Ecevit, türkischer Politiker, Ministerpräsident der Türkei 1973-1974, 1978-1979 und 1999-2002, geb. 1925