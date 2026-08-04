Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. August 2026

Namenstag

Oswald

Historische Daten

2021 – Die Ära von Lionel Messi beim FC Barcelona endet nach 21 Jahren. Der seinerzeit 34 Jahre alte Argentinier und der spanische Top-Club können sich auf keinen neuen Vertrag einigen. Messi errang 35 Titel mit dem Club, der ihn 2000 als 13-Jährigen aus Rosario in Argentinien geholt hatte.

2021 – Schwimmer Florian Wellbrock gewinnt bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold über zehn Kilometer im Freiwasserschwimmen. Er ist erste deutsche Olympiasieger bei den Männern im Schwimmen seit Michael Groß und Uwe Daßler 1988 in Seoul.

2014 – Die Deutsche Bahn beginnt mit dem Aushub für den umstrittenen Tiefbahnhof Stuttgart 21. Der bestehende Kopfbahnhof in der baden-württembergischen Landeshauptstadt soll zu einem unterirdischen Durchgangsbahnhof umgebaut werden.

2013 – Amazon-Chef Jeff Bezos kauft das US-Traditionsblatt «Washington Post» für 250 Millionen Dollar (188 Mio. Euro) aus seinem persönlichen Vermögen.

2008 – Bertelsmann zieht sich aus dem Musikgeschäft weitgehend zurück. Bertelsmanns 50 Prozent der Anteile an dem weltweit zweitgrößten Musikunternehmen Sony BMG würden an Sony verkauft, teilen beide Unternehmen mit.

Geburtstage

1971 – Christine Strobl (55), deutsche Medienmanagerin und Juristin, ARD-Programmdirektorin seit 2021

1956 – Anja Kruse (70), deutsche Schauspielerin («Forsthaus Falkenau», «Die Schwarzwaldklinik», «Die schöne Wilhelmine»)

1936 – Hans H. Klein (90), deutscher Jurist und Politiker (CDU), Bundesverfassungsrichter 1983-1996

1906 – John Huston, amerikanischer Regisseur («Die Ehre der Prizzis», «Moby Dick», «Der Malteser Falke»), gest. 1987

Todestage

1901 – Kaiserin Viktoria, deutsche Kaiserin, Tochter der britischen Königin Victoria, Gattin des 99-Tage-Kaisers Friedrich III., Mutter von Kaiser Wilhelm II., geb. 1840