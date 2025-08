Was geschah am 5. August?

Berlin (dpa) – Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. August 2025

Namenstag

Oswald

Historische Daten

2010 – In Chiles Atacama-Wüste werden 33 Bergleute in einer Kupfermine in etwa 700 Meter Tiefe verschüttet. Am 13. Oktober werden alle einzeln mit einer Rettungskapsel an die Erdoberfläche gebracht.

1995 – Die USA und Vietnam nehmen 20 Jahre nach Ende des Vietnamkrieges wieder volle diplomatische Beziehungen auf. Am Tag darauf eröffnet der amerikanische Außenminister Warren Christopher in Hanoi die neue US-Botschaft.

1990 – Erstmals landet ein Flugzeug der Lufthansa auf dem Ost-Berliner Flughafen Schönefeld. Mit der Deutschen Einheit am 3. Oktober 1990 endet die alliierte Lufthoheit über Berlin und die Lufthansa kann auch Tegel und Tempelhof im Westen der Stadt wieder anfliegen.

1955 – In Wolfsburg läuft der millionste Volkswagen vom Band. Er ist in Goldbronze gespritzt und hat glitzernde kleine Glassplitter an den Stoßstangen.

1950 – In ihrer in Stuttgart beschlossenen Charta erklären Vertreter der deutschen Heimatvertriebenen, auf Rache und Vergeltung zu verzichten und an der Schaffung eines friedlichen, freiheitlichen und geeinten Europas mitzuwirken.

Geburtstage

1984 – Helene Fischer (41), deutsche Schlagersängerin («Atemlos»)

1950 – Rosi Mittermaier, deutsche Skirennläuferin, Doppel-Olympiasiegerin und Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck 1976, gest. 2023

1940 – Norbert Gansel (85), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Kiel 1997-2003

1850 – Guy de Maupassant, französischer Schriftsteller (Roman «Bel ami»), gest. 1893

Todestage

2000 – Alec Guinness, britischer Schauspieler («Die Brücke am Kwai», «Adel verpflichtet», «Ladykillers») geb. 1914